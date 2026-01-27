Veja vídeos e fotos de pontos de alagamentos em Fortaleza

Veja vídeos e fotos de pontos de alagamentos em FortalezaEm Fortaleza, registro é de 125 mm de chuvas. Mais de 100 cidades cearenses apresentaram alguma precipitação nesta terça, 27
Em Fortaleza, choveu 125 mm entre 7h de segunda-feira, 26, e 7h horas desta terça-feira, 27. Como é comum quando a Capital tem precipitações, o trânsito é afetado com engarrafamentos, semáforos com problema, bueiros estourados e acidentes. Ceará registra chuvas em mais de 100 cidades.
Conforme apurado pelo O POVO, há registros de semáforo apagado no cruzamento das avenidas Santos Dumont e Desembargador Moreira, no bairro Aldeota.
A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou, em nota, que atua conforme protocolos operacionais para períodos de chuva, com foco no ordenamento do trânsito e no suporte aos condutores.
A Companhia de Distribuição Enel informou que equipes estão em deslocamento para atender ocorrências de queda de energia nos seguintes pontos: avenida Godofredo Maciel, no bairro Parangaba e na rua Gaudioso Carvalho, no bairro Floresta/Jardim Iracema.
Na rua Tristão Gonçalves, no Centro:
No bairro São Miguel, em Caucaia:
