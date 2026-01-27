Veja vídeos e fotos de pontos de alagamentos em Fortaleza

Em Fortaleza, registro é de 125 mm de chuvas. Mais de 100 cidades cearenses apresentaram alguma precipitação nesta terça, 27

Em Fortaleza, choveu 125 mm entre 7h de segunda-feira, 26, e 7h horas desta terça-feira, 27. Como é comum quando a Capital tem precipitações, o trânsito é afetado com engarrafamentos, semáforos com problema, bueiros estourados e acidentes. Ceará registra chuvas em mais de 100 cidades.

Conforme apurado pelo O POVO, há registros de semáforo apagado no cruzamento das avenidas Santos Dumont e Desembargador Moreira, no bairro Aldeota.