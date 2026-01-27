Ceará registra chuva em mais de 140 municípios; confira previsão

Ceará registra chuva em mais de 140 municípios; confira previsãoFortaleza teve a maior chuva do dia, com 125 mm, e Jericoacoara teve o segundo maior volume, com 102 mm
Ceará registrou chuvas em 143 municípios, das 7 horas de segunda, 26, às 7 horas desta terça-feira, 27. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
CE recebe aviso de chuvas intensas até terça-feira, 27; VEJA
Litoral Norte, Sertão Central e Inhamuns, Litoral do Pecém e Cariri concentram as principais precipitações.
Dados parciais apontavam Jijoca de Jericoacoara como município que registrou o maior índice, com 102 milímetros (mm). No entanto, um posto de Fortaleza foi incluído no sistema da Funceme por volta das 14h20 registrando 125 mm na Capital.
Segundo dados da Funceme, os demais municípios com precipitações foram Jijoca de Jericoacoara (102mm), Granja (91mm), Moraújo (89 mm), Maracanaú (85 mm), Iguatu (84,5 mm), Cedro (83 mm) Chaval (79 mm), São Gonçalo do Amarante (72 mm), Bela Cruz (67 mm), Independência (67 mm) e Camocim (65 mm).
Em Fortaleza, as chuvas foram suficientes para causar transtornos no trânsito, alagamentos nas principais vias e sinais desligados.
Previsão do tempo para o Ceará indica descargas elétricas e alagamentos nos centros urbanos
Nesta terça-feira, a instabilidade atmosférica deve se intensificar, favorecendo o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas moderadas a fortes na faixa litorânea e no centro-sul do Estado durante a madrugada e a manhã, e na porção noroeste durante a tarde.
As chuvas podem vir acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e transtornos à população, como alagamentos nos centros urbanos.
Diante disso, esperam-se temperaturas mais amenas, contribuindo para maior conforto térmico para grande parte da população cearense.
Pluviosidade pode ser influenciada por efeitos locais, pelas áreas de instabilidade associadas à atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vcan) e ao padrão de banda dupla da Zona de Convergência Intertropical.
Veja a seguir previsão do tempo detalhada para os próximos dias no CE
- Terça-feira, 27
Madrugada e manhã: céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões;
Tarde: céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva em todas macrorregiões;
Noite: céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e no Cariri. Na Ibiapaba, baixa possibilidade de chuva isolada.
- Quarta-feira, 28
Madrugada: céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité;
Manhã: céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva na região da faixa litorânea do Estado;
Tarde: céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na porção noroeste do estado. Nas demais regiões, baixa possibilidade de chuva isolada;
Noite: céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba.
- Quinta-feira, 29
Madrugada: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité;
Manhã: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém;
Tarde: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva isolada na porção noroeste do Estado;
Noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.
10 maiores chuvas por posto do dia
- Fortaleza (Posto: MARAPONGA) : 125 mm
- Jijoca De Jericoacoara (Posto: JIJOCA DE JERICOACOARA) : 102 mm
- Granja (Posto: TIAIA DE BAIXO) : 91 mm
- Granja (Posto: PARAZINHO) : 90 mm
- Moraújo (Posto: AÇUDE VÁRZEA DA VOLTA) : 89 mm
- Maracanaú (Posto: MARACANAU) : 85 mm
- Iguatu (Posto: IGUATU) : 84.5 mm
- Cedro (Posto: EMATERCE) : 83 mm
- Lavras Da Mangabeira (Posto: ARROJADO) : 80 mm
- Maracanaú (Posto: NOVO MARACANAU) : 80 mm