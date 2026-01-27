Ceará registra chuva em mais de 140 municípios; confira previsão

Ceará registrou chuvas em 90 municípios, das 7 horas de segunda, 25, às 7 horas desta terça-feira, 27 / Crédito: Cláudio Ribeiro/ O POVO

Ceará registrou chuvas em 143 municípios, das 7 horas de segunda, 26, às 7 horas desta terça-feira, 27. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). CE recebe aviso de chuvas intensas até terça-feira, 27; VEJA



Litoral Norte, Sertão Central e Inhamuns, Litoral do Pecém e Cariri concentram as principais precipitações.

Em Fortaleza, as chuvas foram suficientes para causar transtornos no trânsito, alagamentos nas principais vias e sinais desligados. Previsão do tempo para o Ceará indica descargas elétricas e alagamentos nos centros urbanos Nesta terça-feira, a instabilidade atmosférica deve se intensificar, favorecendo o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas moderadas a fortes na faixa litorânea e no centro-sul do Estado durante a madrugada e a manhã, e na porção noroeste durante a tarde. As chuvas podem vir acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e transtornos à população, como alagamentos nos centros urbanos.

Diante disso, esperam-se temperaturas mais amenas, contribuindo para maior conforto térmico para grande parte da população cearense. Pluviosidade pode ser influenciada por efeitos locais, pelas áreas de instabilidade associadas à atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vcan) e ao padrão de banda dupla da Zona de Convergência Intertropical. Veja a seguir previsão do tempo detalhada para os próximos dias no CE Terça-feira, 27 Madrugada e manhã: céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões;