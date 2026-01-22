Farol: aplicativo mostra detalhes do Carnaval de Fortaleza

Foto de apoio ilustrativo: Prefeitura de Fortaleza lança aplicativo "Farol da Cultura" para oferecer recursos ao folião neste Carnaval 2026 / Crédito: FCO FONTENELE

Recurso unifica indicação de eventos (shows e blocos) ao redor por geolocalização e busca otimizada por nome do artista ou atividade. Além disso, permite montar própria agenda e favoritar atrações.

App tem recursos de acessibilidade, com modo de alto contraste, que deve permitir ao usuário inverter as cores do primeiro plano e do plano de fundo, para ajudar o texto a se destacar. Há ainda aumento da fonte. O usuário pode selecionar a regional que o interessa e a categoria do tipo de festa: infantil, banda, blocos de palco, blocos de rua e DJ. Programação já está disponível no app, com a descrição do que existe em cada polo e equipamento público, com mapa e espaço para avaliação das informações disponibilizadas.



Projeto também dispõe de linguagem acessível para pessoas com deficiência visual. Serviço está aberto para download gratuito no Google Play (Android) e App Store (iOS) nos idiomas português, inglês, espanhol, francês e italiano.

Segundo Uirá Porã, sócio-fundador do Mutirão, a implementação reforça o pioneirismo de Fortaleza, reconhecida internacionalmente com o selo de Cidade Criativa do Design conferido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). “Lançando o Farol, a Secultfor reafirma o seu protagonismo nas políticas digitais para a cultura no Brasil. [...] O aplicativo conectará o público às atrações culturais das cidades, aproveitando a infraestrutura digital dos Mapas Culturais que hoje já são utilizados pelo Ministério da Cultura (MinC) e pelas Secretarias da Cultura do Ceará, Pará, de Pernambuco e do Espírito Santo. Seguiremos aprimorando a ferramenta para que, em breve, ela também possibilite ao usuário ativar notificações e avaliar as programações indicadas”, reforça. Conforme Helena Barbosa, secretária da Cultura, o lançamento reflete um passo essencial na modernização das políticas públicas culturais e no atendimento ao cidadão.

"É muito importante essa atenção também à inovação. Estamos unindo a tecnologia para facilitar a vida de todos os foliões. O Farol não é apenas uma agenda, é uma ferramenta que amplia o acesso às informações e dá autonomia ao usuário para qualificar a sua experiência conforme os seus próprios interesses", destacou a gestora. Intuito é de abranger toda a programação cultural da Capital, em breve. Confira palcos listados Areninha Alvorada; Lago Jacarey; Lagoa do Opaia; Praça Henrique Jorge; Complexo Esportivo Bom Jardim; Praça das Flores; Parque Urbano da Lagoa do Mondubim; Aterrinho da Praia de Iracema (Posto 4); Marco Zero na Barra do Ceará; Benfica - Praça da Gentilândia; Largo da Mocinha; Parque Rachel de Queiroz; Areninha do Jardim União I; Avenida Domingos Olímpio; Centro Cultural Belchior; Raimundo dos Queijos; Praça General Tibúrcio (Praça dos Leões); Praça do Ferreira; Praça dos Mártires (Passeio Público); Parque da Liberdade (Cidade da Criança); Mercado da Aerolândia; Mercado dos Pinhões; Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cuca) Jangurussu. Serviço Aplicativo Farol da Cultura com a programação do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza