Farol: aplicativo mostra detalhes do Carnaval de Fortaleza

Farol: aplicativo mostra quando, onde e como acontece o Ciclo Carnavalesco de Fortaleza; vejaAplicativo "Farol da Cultura" possibilita ao folião busca otimizada, indicação de eventos próximos por geolocalização, montar agenda e favoritar atrações para o Carnaval 2026 em Fortaleza a partir dessa quarta-feira, 21
A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria da Cultura (Secultfor) em parceria com o Instituto Cultural Iracema (ICI), lançou oficialmente o aplicativo "Farol da Cultura" nessa quarta-feira, 21, para ajudar foliões a curtirem o Ciclo Carnavalesco 2026.
Carnaval de Fortaleza 2026: mais de 5 mil agentes de segurança irão atuar nos polos; CONFIRA
Recurso unifica indicação de eventos (shows e blocos) ao redor por geolocalização e busca otimizada por nome do artista ou atividade. Além disso, permite montar própria agenda e favoritar atrações.
App tem recursos de acessibilidade, com modo de alto contraste, que deve permitir ao usuário inverter as cores do primeiro plano e do plano de fundo, para ajudar o texto a se destacar. Há ainda aumento da fonte.
O usuário pode selecionar a regional que o interessa e a categoria do tipo de festa: infantil, banda, blocos de palco, blocos de rua e DJ.
Programação já está disponível no app, com a descrição do que existe em cada polo e equipamento público, com mapa e espaço para avaliação das informações disponibilizadas.
Projeto também dispõe de linguagem acessível para pessoas com deficiência visual. Serviço está aberto para download gratuito no Google Play (Android) e App Store (iOS) nos idiomas português, inglês, espanhol, francês e italiano.
Leia mais
Sobre o Farol
De acordo com a gestão municipal, Farol é um ecossistema de dados, plataformas e serviços digitais dedicado a fortalecer as políticas culturais, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Políticas Digitais – Mutirão e idealizado em parceria com a Fundação Nacional de Artes (Funarte) e o Laboratório do Futuro da Universidade Federal do Ceará (Lab do Futuro da UFC).
Integrado à plataforma colaborativa Mapa Cultural do Ceará, o aplicativo buscar fortalecer o sistema de indicadores culturais.
Segundo Uirá Porã, sócio-fundador do Mutirão, a implementação reforça o pioneirismo de Fortaleza, reconhecida internacionalmente com o selo de Cidade Criativa do Design conferido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).
“Lançando o Farol, a Secultfor reafirma o seu protagonismo nas políticas digitais para a cultura no Brasil. [...] O aplicativo conectará o público às atrações culturais das cidades, aproveitando a infraestrutura digital dos Mapas Culturais que hoje já são utilizados pelo Ministério da Cultura (MinC) e pelas Secretarias da Cultura do Ceará, Pará, de Pernambuco e do Espírito Santo. Seguiremos aprimorando a ferramenta para que, em breve, ela também possibilite ao usuário ativar notificações e avaliar as programações indicadas”, reforça.
Conforme Helena Barbosa, secretária da Cultura, o lançamento reflete um passo essencial na modernização das políticas públicas culturais e no atendimento ao cidadão.
"É muito importante essa atenção também à inovação. Estamos unindo a tecnologia para facilitar a vida de todos os foliões. O Farol não é apenas uma agenda, é uma ferramenta que amplia o acesso às informações e dá autonomia ao usuário para qualificar a sua experiência conforme os seus próprios interesses", destacou a gestora.
Intuito é de abranger toda a programação cultural da Capital, em breve.
Confira palcos listados
- Areninha Alvorada;
- Lago Jacarey;
- Lagoa do Opaia;
- Praça Henrique Jorge;
- Complexo Esportivo Bom Jardim;
- Praça das Flores;
- Parque Urbano da Lagoa do Mondubim;
- Aterrinho da Praia de Iracema (Posto 4);
- Marco Zero na Barra do Ceará;
- Benfica - Praça da Gentilândia;
- Largo da Mocinha;
- Parque Rachel de Queiroz;
- Areninha do Jardim União I;
- Avenida Domingos Olímpio;
- Centro Cultural Belchior;
- Raimundo dos Queijos;
- Praça General Tibúrcio (Praça dos Leões);
- Praça do Ferreira;
- Praça dos Mártires (Passeio Público);
- Parque da Liberdade (Cidade da Criança);
- Mercado da Aerolândia;
- Mercado dos Pinhões;
- Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cuca) Jangurussu.
Serviço
Aplicativo Farol da Cultura com a programação do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza
Confira a programação desta semana
- 22/01 (quinta-feira)
Blocos de Rua Independentes
- Regional 3
19h - Bloco Não Fique à Toa (infantil)
Onde: Centro de Juventude Igor Andrade de Lima (Raquel de Holanda, 500 - Ellery)
19h às 23h - Bloco Balakubaku Folia
Onde: Rua Rúbia Sampaio, 1469 - Farias Brito
- Regional 6
17h30 às 19h30 - Bloco do Pontinho de Cultura Espaço de Brincar (infantil)
Onde: Rua George Sosa, 97 - Curió (sede do pontão de cultura LGBTQIA+)
- Regional 7
18h às 22h - Bloco Relaxa Bebê
Onde: Praça Central do bairro Cidade 2000
- 23/01 (sexta-feira)
18h - Diana Franco
19h20 - Vanin e Nicinha
20h40 - Banda Amor de Cristal
Onde: Mercado da Aerolândia
18h - Vannick Belchior
19h30 - Iracema Bode Beat
Onde: Centro Cultural Belchior
19h às 22h - Luxo da Aldeia
Onde: Mercado dos Pinhões
18h - Raízes do Griô
19h30 - Caravana Cultural
21h - Maracatu Solar
Onde: Praça dos Leões
Blocos de Rua Independentes
- Regional 1
17h às 00h - Bloco Matuto Folia
Onde: Praça do Beira Rio (Rua 29 - Vila Velha)
19h às 21h - Bloco Cultura é Nossa Praia / Grupo Bloco Vem no Trenzinho Cultural
Onde: Rua Estevão de Campos, 1199 – Próximo ao Cuca da Barra
- Regional 3
19h - Bloco Não Fique à Toa (Infantil)
Onde: Centro de Juventude Igor Andrade de Lima (Raquel de Holanda, 500 - Ellery)
19h às 23h - Bloco Balakubaku Folia
Onde: Rua Rúbia Sampaio, 1469 - Farias Brito
- Regional 4
19h - Bloco Lord
Onde: Rua Major Facundo, 1712 - José Bonifácio
- Regional 7
18h às 22h - Bloco Relaxa Bebê
Onde: Praça Central do bairro Cidade 2000
- Regional 10
16h às 20h - Bloco Os Fantasminhas
Local de Concentração: Areninha do Aracapé - quadra anexa (Av. Miguel Aragão, 800)
- Regional 12
19h às 22h - Bloco Kahlo
Onde: Rua João Cordeiro, 580 - Praia de Iracema
- 24/01 (sábado)
15h - Concentração seguida por Sambamor, Camaleões do Vila, Unidos da Cachorra, Baqueta Clube de Ritmistas e Bonde Batuque
Onde: Aterro da Praia de Iracema (cortejo)
17h - DJ Bugzinha
18h30 - Mona Mendes e Grupo Essas Mulheres
20h30 - Teresa Cristina
22h30 - Bonde Batuque
Onde: Aterrinho da Praia de Iracema (palco)
17h - DJ Kinas
18h20 - Banda da Nega
19h40 - Di Ferreira
21h - Shirlene Aguiar
Onde: Praça da Gentilândia
17h - Projeto Carambola - Infantil
18h - Betto Lins
19h20 - Meu Bloco Vai Sair na Rua - Fábio Daniel
21h - Bárbara Sena e o Bloco das Sardinhas
Onde: Parque Rachel de Queiroz
18h - Bloco Num Ispaia Senão lenche
Onde: Mocinha
17h - DJ Maria Tavares
18h20 - Dujambu
19h40 - Bloco Baba de Camelo
21h - Vanessa A Cantora
Onde: Mercado dos Pinhões
18h - Concentra Mas Não Sai
Onde: Praça dos Leões
18h20 - Gildomar Marinho
19h40 - Fabinho Varela
21h - Jean Dumont e Banda Farra Dusbons
Onde: Parque Dois Irmãos
18h20 - Parahyba e Cia Bate Palmas
19h40 - Iago Gouveia
21h - Couros e Metais
Onde: Cuca Jangurussu
18h20 - Gilson Duty
19h40 - Allan Brasil
21h - Robertinho do Acordeon
Onde: Lagoa do Mondubim
Blocos de Rua Independentes
- Regional 1
17h às 00h - Bloco Matuto Folia
Onde: Praça do Beira Rio (Rua 29 - Vila Velha)
16h às 18h - Cultura É Nossa Praia / Grupo Bloco Vem no Trenzinho Cultural
Onde: Rua Estevão de Campos, 1199 – próximo ao Cuca da Barra
- Regional 2
17h às 22h - Bloco Panteras Cor de Rosa
Onde: Largo da Mocinha (Rua João Cordeiro com Padre Climério - Meireles)
19h às 22h - Pré Carnaval da Paz
Onde: Instituto Comunidade dos Trilhos (Rua Marechal Rondon, 870 - Aldeota)
- Regional 3
17h às 20h - Bloco Doido É Tu
Onde: Rua Frei Marcelino, 1511 - Rodolfo Teófilo
- Regional 4
15h às 16h - Bloco Charanga do Tio Marcão Lindão (Infantil)
Onde: Praça João Gentil (Rua João Gentil, 3335a - Gentilândia)
- Regional 6
17h às 23h - Bloco Batuque da Praça
Onde: Praça do Iprede (Rua Prof. Carlos Lobo, 75 - Parque Manibura)
- Regional 7
18h às 22h - Bloco Relaxa Bebê
Onde: Praça Central Bairro Cidade 2000
- Regional 10
16h às 20h - Bloco Os Fantasminhas
Local de concentração: Quadra Anexa – Areninha do Aracapé (Av. Miguel Aragão, 800)
- Regional 11
18h às 00h - Bloco Jacaré Folia
Onde: Rua Sergipe, 975 – Demócrito Rocha
- Regional 12
19h às 22h - Bloco Unidos do Morro (Infantil)
Onde: Rua da Saudade, 116 - Moura Brasil (Praça Alta)
- 25/01 (domingo)
13h - DJ Lola Mel
14h30 - Montage
16h - Luiza Nobel - Baile Preto
17h30 - Gabvic
Onde: Praça da Gentilândia
9h - Gal Saldanha
10h40 - CantaKids
Onde: Cidade da Criança (infantil)
10h - Grupo Murmurando
11h30 - Samba de Roda
13h - Frevilhando
Onde: Raimundo do Queijo
Blocos de Rua Independentes
- Regional 5
15h às 20h - Bloco do Zé Almir
Onde: Sede do bloco (Rua Geraldo Barbosa, 2968 – Granja Lisboa)
- Regional 7
18h às 22h - Bloco Relaxa Bebê
Onde: Praça Central do bairro Cidade 2000
- Regional 10
09h às 12h - Sivozinha Folia (Infantil)
Onde: Praça da Lagoa da Maraponga
- Regional 12
17h às 19h - Bloco Baixaria: Baixinhos do Mincharia (Infantil)
Onde: Largo do Mincharia (Praia de Iracema)
16h às 19h - Bloco Tambores Carnavalescos
Onde: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
15h30 às 18h30 - Bloco Dragões do Ritmo
Onde: Rua João Cordeiro, 572 - Largo da Mocinha
19h às 22h - Bloco Unidos do Morro (Infantil)
Onde: Praça Alta (Rua da Saudade, 116 - Moura Brasil)
Leia mais
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente