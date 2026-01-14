Carnaval de Fortaleza 2026: mais de 5 mil agentes de segurança irão atuar nos polos

Serão mais de 5 mil agentes de segurança pública atuando no Pré-Carnaval e Carnaval, em todos os 25 polos da Capital / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A animação para o Carnaval de Fortaleza no ano de 2026 começou ainda no início de janeiro, com as festas de Pré-Carnaval. Nesta quarta-feira, 14, foi divulgado o plano operacional para a festividade, que se inicia nesta sexta-feira, 16. Durante a coletiva, foram divulgadas estratégias de segurança, trânsito, saúde e fiscalização. Carnaval 2026: Fortaleza terá aplicativo com programação; CONFIRA

Conforme a secretária da Cultura, Helena Barbosa, foram feitas duas reuniões para montar o plano e partes mais complexas. "É uma diretriz que a gente pense a Capital como de todos, então cabe a nós, pensar nas políticas públicas de forma múltipla", declarou durante a coletiva. Conforme ela, em polos menores é esperado um público entre 2 mil e 2.500 pessoas. Já em polos maiores — como Mercado dos Pinhões, Mocinha, Aerolândia e Benfica, a expectativa é de 5 mil foliões. "A ideia é que a gente chegue a 1.6 milhão de pessoas celebrando o Carnaval". Carnaval Fortaleza 2026: Mais de 5 mil agentes de segurança pública atuarão nas ruas Serão mais de 5 mil agentes de segurança pública atuando no Pré-Carnaval e Carnaval, em todos os 25 polos da Capital Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Conforme o titular da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), Coronel Francisco Márcio de Oliveira, destacou a integração entre forças de segurança do Estado e rede municipal: "Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros (...) Dimensionamos os efetivos levando em consideração o púbico".

Conforme ele, serão utilizadas horas extras e guardas municipais e policiais militares irão trabalhar durante as folgas, para que "todos os polos sejam cobertos". Em números, mais de 2.400 guardas municipais estão em operação, contando com ferramenta de videomonitoramento. "Serão utilizadas 12 bases móveis da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) nos 25 polos de Carnaval". Além disso, haverá policiamento a pé, viatura, CPRAIO e montado. Do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), serão 40 bombeiros, sendo 10 por dia — 8 volantes a pé e 2 em ambulância, na avenida Domingos Olímpio.

Carnaval Fortaleza 2026: confira esquema de trânsito, saúde e limpeza Luiz Sérgio Menezes da Costa, titular da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), afirmou que 180 agentes estarão presentes nos polos a cada semana de festividade. "Será divulgado [um plano operacional] para que as pessoas saibam onde pode ou não estacionar, e demais desvios e bloqueios. Não vamos deixar de fazer blitz e Lei Seca durante o Carnaval", disse. As ações de fiscalização não serão implementadas somente nos polos, mas também em outros pontos na Cidade.