Pré-Carnaval: Betto Lins apresenta show "Okê Axê"; conheça o artista

Betto Lins aposta no axé como linguagem do carnaval / Crédito: Tony Ramos/ Divulgação

O cantor e compositor Betto Lins integra a programação do Ciclo Carnavalesco 2026 de Fortaleza com o show “Okê Axê”, que será apresentado no Palco Rachel de Queiroz, neste sábado, 24.

A apresentação acontece dentro da agenda oficial do Pré-Carnaval da Cidade e propõe uma celebração do axé music como linguagem viva e fundamental da cultura carnavalesca brasileira.



Leia Também | Cultura geek é tema de concerto sinfônico no Cineteatro São Luiz

O espetáculo mergulha nas sonoridades do axé das décadas de 1980 e 1990, período que ajudou a moldar a identidade do Carnaval no País e que segue presente na memória afetiva do público. No repertório, Betto revisita canções emblemáticas do gênero e músicas consagradas da folia, costurando ritmo, dança e musicalidade. “O público pode esperar muita alegria, energia, movimento, positividade e musicalidade com muito ritmo, ingredientes que marcam presença dentro do axé music”, afirma o artista.



A ideia do show nasceu no ano passado, quando o axé completou 40 anos, mas só agora ganhou forma: “Esse show nasceu de um ato comemorativo aos 40 anos do axé, porém aconteceram várias coisas que me impediram de colocar a ideia em prática. Somente esse ano foi possível, porque todo tempo é tempo de celebrar quando é algo que você se conecta”, explica Betto.

A escolha por revisitar o axé das décadas de 1980 e 1990 também tem relação direta com a história pessoal do cantor. Natural de Aracati, ele relembra a influência dos Carnavais da época em sua formação musical. “Foi um período que marcou muito meus Carnavais. Comecei a ir para os Carnavais por volta de 1988, correr atrás dos trios. O ritmo que prevalecia era o axé music”, recorda.

Entre as referências, ele cita bandas e artistas como Pimenta Malagueta, Banda Mel, Ricardo Chaves, Netinho, Daniela Mercury e Chiclete com Banana. O repertório do show foi construído de forma intuitiva, a partir de canções que atravessaram gerações. “Foi de forma muito orgânica e visceral, pois a maioria das músicas marcaram uma geração. Claro que a gente não pode deixar de lado o momento atual”, diz. Entre os destaques está “Vampirinha”, de Ivete Sangalo, além de outros clássicos em que o axé dos anos 1980 e 1990 prevalece. Além das releituras, Betto Lins apresenta a música autoral “É Noite de Luar”, composição em ritmo de axé que reforça o caráter autoral do espetáculo.