Carnaval de Paracuru terá 'arena' para receber até 50 mil pessoas

Carnaval de Paracuru terá 'arena' para receber até 50 mil pessoasEm 2026, Carnaval de Paracuru terá estrutura montada em loteamento para receber grandes shows
Um dos destinos mais procurados do Ceará, o Carnaval de Paracuru terá novidade neste ano. Para receber o público esperado para shows de atrações como Wesley Safadão e Pedro Sampaio, a cidade terá uma “arena” com capacidade para até 50 mil pessoas.
O POVO recebeu a informação com exclusividade. Segundo a Prefeitura de Paracuru, a arena de eventos terá espaço para receber a quantidade de foliões esperada para shows de grande porte que serão realizados no Carnaval 2026.
O novo espaço está localizado a 1,2km da avenida principal e tem 17 mil metros quadrados. A Arena Paracuru Folia terá palco cenográfico inspirado nos símbolos da cidade, camarote para 6 mil pessoas e área isolada.
A arena foi criada para melhor ordenamento urbano, conforto e segurança ao longo dos dias de festa na cidade.
Entre os nomes confirmados no Paracuru Folia estão Wesley Safadão, Pedro Sampaio, Natanzinho Lima, Henry Freitas, Dennis DJ, Kadu Martins, Zé Cantor e Mara Pavanelly.
Na Praça da Matriz e na Praça de Eventos, será realizado o Paracuru Cultura & Folia. A programação reúne maracatus, blocos tradicionais, grupos de chorinho, manifestações populares e apresentações de artistas locais e regionais.
A cidade também terá seu tradicional mela-mela.
Relembre como foi o Carnaval 2025 no Paracuru
Entre as praias, os shows e a bagunça do Mela-Mela, em 2025, Paracuru faturou R$ 30 milhões já na véspera dos quatro dias oficiais de festa, valor que havia sido previsto pela gestão apenas para o período completo.
Localizado a 90,61 km de Fortaleza, o município recebeu mais de 150 mil pessoas nos três primeiros dias, número que representou um aumento econômico de 300% em relação à média dos últimos cinco anos, em um cenário de recuperação após os impactos da pandemia.
A programação de 2025 reuniu nomes como Simone Mendes, Forró Real, Zé Cantor, Natanzinho Lima, Jonas Esticado, Henry Freitas e Líbanos.
Confira as atrações confirmadas no Carnaval de Paracuru 2026:
- Wesley Safadão
- Pedro Sampaio
- Natanzinho Lima
- Henry Freitas
- Dennis DJ
- Kadu Martins
- Zé Cantor
- Mara Pavanelly