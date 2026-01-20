Carnaval de Paracuru terá 'arena' para receber até 50 mil pessoas

Carnaval de Paracuru 2026 terá shows de Wesley Safadão, Pedro Sampaio e Dennis DJ / Crédito: Reprodução/Facebook Wesley Safadão, Pedro Sampaio e Dennis DJ

Um dos destinos mais procurados do Ceará, o Carnaval de Paracuru terá novidade neste ano. Para receber o público esperado para shows de atrações como Wesley Safadão e Pedro Sampaio, a cidade terá uma “arena” com capacidade para até 50 mil pessoas. O POVO recebeu a informação com exclusividade. Segundo a Prefeitura de Paracuru, a arena de eventos terá espaço para receber a quantidade de foliões esperada para shows de grande porte que serão realizados no Carnaval 2026.



O novo espaço está localizado a 1,2km da avenida principal e tem 17 mil metros quadrados. A Arena Paracuru Folia terá palco cenográfico inspirado nos símbolos da cidade, camarote para 6 mil pessoas e área isolada. A arena foi criada para melhor ordenamento urbano, conforto e segurança ao longo dos dias de festa na cidade. Entre os nomes confirmados no Paracuru Folia estão Wesley Safadão, Pedro Sampaio, Natanzinho Lima, Henry Freitas, Dennis DJ, Kadu Martins, Zé Cantor e Mara Pavanelly.

Na Praça da Matriz e na Praça de Eventos, será realizado o Paracuru Cultura & Folia. A programação reúne maracatus, blocos tradicionais, grupos de chorinho, manifestações populares e apresentações de artistas locais e regionais. A cidade também terá seu tradicional mela-mela.

Relembre como foi o Carnaval 2025 no Paracuru Entre as praias, os shows e a bagunça do Mela-Mela, em 2025, Paracuru faturou R$ 30 milhões já na véspera dos quatro dias oficiais de festa, valor que havia sido previsto pela gestão apenas para o período completo.

