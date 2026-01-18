Iracema Bode Beat: bloco lota Praia de Iracema em domingo de Pré-Carnaval

Pré-Carnaval com cortejo do Bode Beat, na Rua dos Tabajaras, finalizando no Centro Cultural Belchior / Crédito: FERNANDA BARROS

Os “berros” do Bode Ioiô anunciaram o início oficial do Carnaval 2026, em Fortaleza. Junto de ornamentos dourados, música, suor e calor humano, o tradicional Bloco Iracema Bode Beat ocupou a Praia de Iracema na tarde do domingo, 18 de janeiro, e deu “primeiro berro” de celebração de diversidade e cultura popular. O cortejo saiu por volta das 16 horas já envolto de uma grande concentração de pessoas. Partiu da Rua dos Tabajaras, seguiu pela Largo dos Tremembés e voltaram em direção ao Centro Cultural Belchior.

Dentre os personagens, o Carnaval de 2026 deve receber a representação da Indígena Iracema dos lábios de mel, personagem do livro de José de Alencar; do poeta Mário Gomes; e as felinas Gata do Brilho e Gata Fogo.

Entre os foliões, chamava atenção a presença de seis mulheres. Usando maiô listrado e boias infláveis de pato na cintura, as amigas dançavam juntas no meio do bloco. A arquiteta Lívia Siqueira, 32, conta que já é tradição o grupo apostar em fantasias combinando, mas que, neste ano, a ideia ganhou mais adeptas. “Geralmente a gente vem em trio. Esse ano a gente viu a ideia da fantasia no Pinterest [rede social]. Quando vimos que estávamos em um grupo maior, mandamos fazer tudo igual. Aí fizemos a tiara juntas, mandamos fazer o maiô e compramos a boia”, relata. O grupo é formado ainda por Daniele Guilherme, Raissa Fontenele, Viviane Maia, Emanuelle Aguiar e Cecília Parente. Outro grupo que também chamava atenção era formado por mulheres usando coroas na cabeça. Questionadas sobre o adereço, elas se apresentavam como integrantes do “bloco das coroas”. A contadora Juliana Ricarte, 45, explica que todas as amigas do grupo têm mais de 40 anos.

“Essa ideia foi de última hora, primeira vez que a gente assumiu o conceito da ‘coroa’. A gente pensou nisso há dois dias. Aí compramos as coroas e pronto. Cada uma veio de um jeito, tem coroa de todo tipo”, conta. Frequentadoras assíduas do Carnaval, elas brincam com a própria identidade e adotaram codinomes bem-humorados, como “coroa invocada”, “coroa confusa” e “coroa na promoção”. No meio do cortejo, um mini bode podia ser visto rodopiando por cima das cabeças foliões. Tratava-se de Severino Xique Xique, um porta-bebida em formato de bode. Jaqueline Diógenes, 40, dona do mini bode, conta que a presença inusitada veio diretamente do Sertão Central. “Ele está estreando este ano, ele veio de Quixadá, da fazenda da Recomeço, e ele veio comemorar os 300 anos de Fortaleza. Essa também é a minha primeira vez aqui. Tô adorando”, conta a jornalista.

No retorno ao Centro Cultural Belchior, os foliões do bloco se encontraram com o público de outro, o Bloco Tambores Carnavalescos, que se apresentava em frente ao equipamento cultural. Folia traz Bode Ioiô, Iracema e outros personagens da cultura fortalezense Além da estreia, o bloco se concentrará em pelo menos outras três datas em 2026, segundo a artista Nayra Costa, uma das organizadoras do evento. Todos os momentos vão acontecer no entorno da Praia de Iracema, território simbólico para o grupo.

O cortejo não será realizado em todas as ocasiões, uma vez que essa movimentação seria “mais independente”, de acordo com Nayra. Porém, este ano traz a novidade de bandas e DJs nos palcos. “A gente conseguiu passar nos editais (de fomento da Prefeitura de Fortaleza) e foi ótimo! Vai ser tudo”, celebrou a artista. Os dias específicos de cada personagem ainda estão sendo definidos. “Cada dia vai ter um personagem. A gente ainda vai ver ou então, na verdade, vai ficar surpresa”, ponderou Nayra: “A galera tem que ver para saber quem é que vai”. Um desses personagens guiava a folia na estreia. Era justamente o líder da festa, Bode Ioiô. Foi assim que se apresentou Evan Teixeira, por entre berros e risos. “Vamos trazer muito beeeeeerro, muita aleeeegria, muita irreverêeeencia, muita cultura ceareeense”, disse, imitando o que seria o “sotaque” caprino do bode.