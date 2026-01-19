Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carnaval de Horizonte 2026: com Taty Girl, veja shows confirmados

Henry Freitas, Marcia Fellipe, Taty Girl e Mara Pavanelly são algumas das atrações confirmadas no Carnaval de Horizonte em 2026
Autor Bianca Raynara
Bianca Raynara Autor
Tipo Notícia

A Prefeitura de Horizonte divulgou, neste sábado, 17 , a programação do Hori Folia 2026. A programação intercala nomes da música nacional, artistas populares do forró, sertanejo entre outro gêneros.

Os shows prometem animar a cidade entre os dias 13 a 17 de fevereiro.

Entre os destaques anunciados estão Henry Freitas, Marcia Fellipe, Taty Girl, Mara Pavanelly, Junior Vianna e Amanda Rainha Da Farra.

Também passarão pelo palco do evento nomes como Nuzio Medeiros, Jotave, Lagosta Bronzeada, Raphael Alencar, Cesinha Garcia, Lazzaro Gamma e Felipão

A prefeitura de Cascavel informou nas redes sociais que a programação completa, com datas, horários e outras novidades serão divulgada nos próximos dias.

Confira a lista de atrações do Carnaval de Horizonte 2026

  • Henry Freitas
  • Marcia Fellipe
  • Taty Girl
  • Mara Pavanelly
  • Junior Vianna
  • Amanda Rainha Da Farra
  • Nuzio Medeiros
  • Jotave
  • Lagosta Bronzeada
  • Raphael Alencar
  • Cesinha Garcia
  • Lazzaro Gamma
  • Felipão

