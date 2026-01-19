Carnaval de Horizonte 2026: com Taty Girl, veja shows confirmados

Henry Freitas, Marcia Fellipe, Taty Girl e Mara Pavanelly são algumas das atrações confirmadas no Carnaval de Horizonte em 2026

A Prefeitura de Horizonte divulgou, neste sábado, 17 , a programação do Hori Folia 2026. A programação intercala nomes da música nacional, artistas populares do forró, sertanejo entre outro gêneros.

Os shows prometem animar a cidade entre os dias 13 a 17 de fevereiro.