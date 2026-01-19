Carnaval de Horizonte 2026: com Taty Girl, veja shows confirmados

Carnaval de Horizonte 2026: com Taty Girl, veja shows confirmadosHenry Freitas, Marcia Fellipe, Taty Girl e Mara Pavanelly são algumas das atrações confirmadas no Carnaval de Horizonte em 2026
A Prefeitura de Horizonte divulgou, neste sábado, 17 , a programação do Hori Folia 2026. A programação intercala nomes da música nacional, artistas populares do forró, sertanejo entre outro gêneros.
Os shows prometem animar a cidade entre os dias 13 a 17 de fevereiro.
Entre os destaques anunciados estão Henry Freitas, Marcia Fellipe, Taty Girl, Mara Pavanelly, Junior Vianna e Amanda Rainha Da Farra.
Também passarão pelo palco do evento nomes como Nuzio Medeiros, Jotave, Lagosta Bronzeada, Raphael Alencar, Cesinha Garcia, Lazzaro Gamma e Felipão
A prefeitura de Cascavel informou nas redes sociais que a programação completa, com datas, horários e outras novidades serão divulgada nos próximos dias.
Confira a lista de atrações do Carnaval de Horizonte 2026
- Henry Freitas
- Marcia Fellipe
- Taty Girl
- Mara Pavanelly
- Junior Vianna
- Amanda Rainha Da Farra
- Nuzio Medeiros
- Jotave
- Lagosta Bronzeada
- Raphael Alencar
- Cesinha Garcia
- Lazzaro Gamma
- Felipão