Luan Santana é anunciado como atração do Carnaval de Paracuru

Luan Santana se apresentou no Réveillon de Fortaleza em 30 de dezembro de 2025, no Aterro da Praia de Iracema, e volta ao Ceará para show em fevereiro no Carnaval de Paracuru / Crédito: FCO FONTENELE

Pouco tempo após se apresentar no Réveillon de Fortaleza, Luan Santana tem volta garantida ao Ceará. O cantor foi anunciado como atração no Carnaval de Paracuru 2026, um dos mais procurados do Estado. Luan Santana se junta a outros artistas de peso já confirmados pela Prefeitura de Paracuru. Na programação, sobem ao palco nomes como Wesley Safadão, Pedro Sampaio, Dennis DJ e Henry Freitas.

Eles se apresentam ao longo de quatro dias. O show de Luan Santana será realizado na sexta-feira de Carnaval, em 13 de fevereiro. A folia segue até terça-feira, 17.

Outros cantores que também participam do Carnaval são Natanzinho Lima, Kadu Martins, Zé Cantor e Mara Pavanelly. Carnaval de Paracuru 2026 terá arena para até 50 mil pessoas Os shows do Carnaval de Paracuru são gratuitos e as apresentações de grande porte serão realizadas em uma nova arena construída na cidade. O espaço pode receber até 50 mil pessoas, conforme informação adiantada com exclusividade ao O POVO.

O novo espaço está localizado a 1,2 km da avenida principal e tem 17 mil metros quadrados. A Arena Paracuru Folia terá palco cenográfico inspirado nos símbolos da cidade, camarote para seis mil pessoas e área isolada. A arena foi criada para melhor ordenamento urbano, conforto e segurança ao longo dos dias de festa na cidade. Na Praça da Matriz e na Praça de Eventos, será realizado o Paracuru Cultura & Folia. A programação reúne maracatus, blocos tradicionais, grupos de chorinho, manifestações populares e apresentações de artistas locais e regionais. A cidade também terá seu tradicional mela-mela.