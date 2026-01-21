Luan Santana é anunciado como atração do Carnaval de Paracuru 2026O cantor Luan Santana foi anunciado pela prefeitura de Paracuru como uma das atrações do Carnaval da cidade, um dos mais procurados do Ceará
Pouco tempo após se apresentar no Réveillon de Fortaleza, Luan Santana tem volta garantida ao Ceará. O cantor foi anunciado como atração no Carnaval de Paracuru 2026, um dos mais procurados do Estado.
Luan Santana se junta a outros artistas de peso já confirmados pela Prefeitura de Paracuru. Na programação, sobem ao palco nomes como Wesley Safadão, Pedro Sampaio, Dennis DJ e Henry Freitas.
Eles se apresentam ao longo de quatro dias. O show de Luan Santana será realizado na sexta-feira de Carnaval, em 13 de fevereiro. A folia segue até terça-feira, 17.
Outros cantores que também participam do Carnaval são Natanzinho Lima, Kadu Martins, Zé Cantor e Mara Pavanelly.
Carnaval de Paracuru 2026 terá arena para até 50 mil pessoas
Os shows do Carnaval de Paracuru são gratuitos e as apresentações de grande porte serão realizadas em uma nova arena construída na cidade. O espaço pode receber até 50 mil pessoas, conforme informação adiantada com exclusividade ao O POVO.
O novo espaço está localizado a 1,2 km da avenida principal e tem 17 mil metros quadrados. A Arena Paracuru Folia terá palco cenográfico inspirado nos símbolos da cidade, camarote para seis mil pessoas e área isolada.
A arena foi criada para melhor ordenamento urbano, conforto e segurança ao longo dos dias de festa na cidade.
Na Praça da Matriz e na Praça de Eventos, será realizado o Paracuru Cultura & Folia. A programação reúne maracatus, blocos tradicionais, grupos de chorinho, manifestações populares e apresentações de artistas locais e regionais. A cidade também terá seu tradicional mela-mela.
Carnaval de Paracuru 2026: veja programação na Arena Paracuru Folia
Sexta-feira, 13 de fevereiro
- Luan Santana
Sábado, 14 de fevereiro
- Thales Play
- Kadu Martins
- Natanzinho Lima
- Banda Líbanos
- Tito
Domingo, 15 de fevereiro
- Wesley Safadão
- Nuzio Medeiros
- Banda Bandana
Segunda-feira, 16 de fevereiro
- DJ Dennis
- Zé Cantor
- Forrozão Tropykália
- Jotavê
- Mara Pavanelly
Terça-feira, 17 de fevereiro
- Pedro Sampaio
- Henry Freitas
- Forró Balancear
