Fortaleza: guia de locais para confraternizar com promoções

Onde fazer confraternização de fim de ano em Fortaleza? Veja promoçõesDezembro chegou e com ele a busca por lugares para celebrar o ano em Fortaleza. O POVO apresenta opções variadas, de bares a cafés e restaurantes, com preços e promoções atualizadas
Com a chegada de dezembro, muitas equipes começam a buscar espaços para celebrar o ano que passou.
Em Fortaleza, há opções para todos os gostos e bolsos: bares animados, cafés charmosos, praças ao ar livre e restaurantes tradicionais. Além dos ambientes variados, vários locais estão oferecendo promoções especiais e combos que ajudam a tornar a confraternização ainda mais acessível.
Leia mais
A seguir, O POVO apresenta alternativas na capital cearense para reunir colegas de trabalho, amigos e familiares, com preços atualizados, horários e vantagens para quem quer economizar.
Locais para confraternizar no fim de ano em Fortaleza
Floresta Bar
Localizado no coração da Aldeota, o Floresta Bar aposta em um ambiente descontraído, com atmosfera de bar aberto e programação musical diversificada. É uma boa escolha para grupos que buscam animação e informalidade.
Confira promoções:
Rodízio e Festival do camarão
- Segunda: R$ 49,90
- Terça, quarta e quinta: R$ 49,90 até 18h30min; depois R$ 59,90
- Sexta, sábado, feriados e vésperas: R$ 59,90 até 18h30min; depois R$ 64,90
- Endereço: av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota
- Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 11h às 14h no almoço. À noite, abre de segunda a quarta das 17h à meia-noite, na quinta das 17h à 1h, nas sextas e vésperas de feriado das 17h às 2h, aos sábados das 12h às 2h e aos domingos das 17h às 23h
Aquitanda
Aconchegante e com decoração rústica, o Aquitanda é conhecido pelo cardápio regional e pelo ambiente acessível, ideal para confraternizações informais.
Promoções
- Happy hour: de terça a sábado, das 17h às 21h | domingo, das 11h20min às 17h
- Caipirinha: R$ 5 (terça a sábado) e R$ 8 (domingo)
- Endereço: rua Waldery Uchôa, 230 - Benfica
- Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 11h30min às 22h; aos domingos, das 11h30min às 17h
Jardins Café
Charmoso e intimista, o Jardins Café oferece ambiente acolhedor, com área externa agradável para reuniões menores. Com pizzas individuais a partir de R$ 29,90 e croissants a partir de R$ 19,90.
- Endereço: rua Professor Nogueira, 300 A - Parque Araxá
- Horário de funcionamento: todos os dias, das 14h30min às 22h
Café de Miss
Com decoração moderna e totalmente rosa, o Café de Miss agrada equipes pequenas que buscam um ambiente fotogênico e confortável.
- Endereço: rua Alberto Magno, 299 - Montese
- Horário de funcionamento: todos os dias, das 12h às 20h
Mangai
Tradicional e espaçoso, o Mangai é indicado para quem procura variedade e mesas amplas. O happy hour de segunda a sexta, das 18h às 20h30min (não válido em feriados ou datas comemorativas).
- Endereço: rua Ana Bilhar, 912 - Meireles
- Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 11h30min às 15h | sábados, das 11h30min às 22h | domingos, das 8h às 21h
Café do Campo
Opção tranquila para grupos reduzidos, com clima de café-bistrô ideal para conversas e encontros mais intimistas.
- Endereço: rua padre Barbosa de Jesus, 1345 - Fátima
- Horário de funcionamento: de terça a quinta, das 16h às 22h | sextas e sábados, das 16h às 23h | domingos, das 16h às 22h
Hey Joe Food ’n’ Bar
Moderno e animado, o Hey Joe oferece música ao vivo, terraço e diversas promoções para grupos.
Promoções:
- Happy Burgers (terça a quinta): 2 cheeseburgers clássicos de R$ 75,90 por R$ 56,85
- Combo fit: 1 Joe Burguer + 1 Chicken ao pesto de R$ 82,80 por R$ 62,85
- Endereço: rua Norvinda Pires, 32, Aldeota
- Horário de funcionamento: de segunda a quarta das 18h às 22h30, na quinta das 18h às 22h30, nas sextas e sábados das 17h às 23h e aos domingos das 17h às 22h
>> Siga o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp
Empório de Fátima
Com ambiente acolhedor e petiscos variados, o Empório de Fátima agrada grupos que buscam prato farto com preços variados. O local oferece rodízio de massas, pizzas e salgados por R$ 59,99.
- Endereço: av. Deputado Oswaldo Studart, 250 - Fátima
- Horário de funcionamento: de domingo a sábado, abrindo às 5h30 e fechando entre 22h e 22h30
Parque Rachel de Queiroz
Com grande área verde, o parque é ideal para piqueniques e encontros diurnos e noturnos. O entorno conta com diversos food trucks que complementam a experiência.
- Endereço: rua Edgar Falcão - Pres. Kennedy
- Horário de funcionamento: como parque público, permanece aberto 24 horas por dia
Leia mais
Molino
Com cardápio variado e ambiente moderno, o Molino funciona da manhã à noite, oferecendo brunch, sobremesas, cafés especiais e refeições completas.
- Endereço: rua Torres Câmara, 314 - loja 2 - Aldeota
- Horário de funcionamento: todos os dias, das 7h30min às 20h
Cantinho do Frango
Conhecido pela comida caseira e frango assado, o restaurante possui vários espaços e preços acessíveis para confraternizações simples e descontraídas.
- Endereço: rua Torres Câmara, 71 - Aldeota
- Horário de funcionamento: de segunda a quinta das 10h às 17h, nas sextas e sábados das 10h às 22h e aos domingos das 10h às 19h