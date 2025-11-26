Fortaleza: guia de locais para confraternizar com promoções

Conheça opções diversas com promoções para confraternizar com amigos, colegas de trabalho e outros neste fim de ano. / Crédito: Reprodução/Instagram @aquitanda_ce @cafedemissmontese @jardinscafefortaleza

Com a chegada de dezembro, muitas equipes começam a buscar espaços para celebrar o ano que passou. Em Fortaleza, há opções para todos os gostos e bolsos: bares animados, cafés charmosos, praças ao ar livre e restaurantes tradicionais. Além dos ambientes variados, vários locais estão oferecendo promoções especiais e combos que ajudam a tornar a confraternização ainda mais acessível.

Rodízio e Festival do camarão Segunda: R$ 49,90



R$ 49,90 Terça, quarta e quinta: R$ 49,90 até 18h30min; depois R$ 59,90



R$ 49,90 até 18h30min; depois R$ 59,90 Sexta, sábado, feriados e vésperas: R$ 59,90 até 18h30min; depois R$ 64,90 Endereço: av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota

av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 11h às 14h no almoço. À noite, abre de segunda a quarta das 17h à meia-noite, na quinta das 17h à 1h, nas sextas e vésperas de feriado das 17h às 2h, aos sábados das 12h às 2h e aos domingos das 17h às 23h Aquitanda Aconchegante e com decoração rústica, o Aquitanda é conhecido pelo cardápio regional e pelo ambiente acessível, ideal para confraternizações informais. Promoções Happy hour: de terça a sábado, das 17h às 21h | domingo, das 11h20min às 17h



de terça a sábado, das 17h às 21h | domingo, das 11h20min às 17h Caipirinha: R$ 5 (terça a sábado) e R$ 8 (domingo) Endereço: rua Waldery Uchôa, 230 - Benfica

rua Waldery Uchôa, 230 - Benfica Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 11h30min às 22h; aos domingos, das 11h30min às 17h Jardins Café Charmoso e intimista, o Jardins Café oferece ambiente acolhedor, com área externa agradável para reuniões menores. Com pizzas individuais a partir de R$ 29,90 e croissants a partir de R$ 19,90.

Endereço: rua Professor Nogueira, 300 A - Parque Araxá

rua Professor Nogueira, 300 A - Parque Araxá Horário de funcionamento: todos os dias, das 14h30min às 22h Leia mais Conheça restaurantes com opções veganas e vegetarianas em Fortaleza

Café de Miss Com decoração moderna e totalmente rosa, o Café de Miss agrada equipes pequenas que buscam um ambiente fotogênico e confortável. Endereço: rua Alberto Magno, 299 - Montese

rua Alberto Magno, 299 - Montese Horário de funcionamento: todos os dias, das 12h às 20h Mangai Tradicional e espaçoso, o Mangai é indicado para quem procura variedade e mesas amplas. O happy hour de segunda a sexta, das 18h às 20h30min (não válido em feriados ou datas comemorativas).

Endereço: rua Ana Bilhar, 912 - Meireles

rua Ana Bilhar, 912 - Meireles Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 11h30min às 15h | sábados, das 11h30min às 22h | domingos, das 8h às 21h Café do Campo Opção tranquila para grupos reduzidos, com clima de café-bistrô ideal para conversas e encontros mais intimistas.

