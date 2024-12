6 erros para não cometer na confraternização da empresa

A confraternização da empresa é uma ocasião para celebrar as conquistas do ano, mas também exige bom senso. Exageros e comportamentos inadequados podem transformar um evento leve e divertido em um verdadeiro problema.

1. Beber em excesso

A primeira coisa a se evitar é beber em excesso. Mesmo que seja um “clichê”, as pessoas ainda cometem muito esse erro, que acaba desencadeando diversas consequências. Perder o controle por causa da bebida pode gerar situações embaraçosas e comprometer sua reputação. “É importante saber seus limites e consumir com moderação”, alerta Vanessa Chiarelli Schabbel.

2. Esquecer o dress code

Estar atento ao traje também é fundamental. Vestir-se de maneira inadequada ao contexto do evento pode transmitir uma mensagem equivocada. Neste caso, a dica é consultar o convite ou perguntar ao organizador. “Respeitar o dress code é demonstrar profissionalismo, manter a coerência do ambiente, evitar constrangimentos e fortalecer sua imagem profissional“, opina a especialista.

3. Evitar interações sociais

Não são todas as pessoas que gostam da ideia de uma festa com as pessoas da empresa e, por isso, muitas tendem a evitar interações sociais, o que, segundo Vanessa Chiarelli Schabbel, pode ser um erro. “Ficar isolado ou só conversando com colegas mais próximos demonstra falta de interesse pela equipe como um todo”, ressalta. O ideal é usar o momento para se aproximar de pessoas com as quais você não trabalha diretamente ou das quais está junto todos os dias.