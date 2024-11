Amigo secreto: conheça apps e sites gratuitos para sortear online

Com fim de ano , amigos, família e colegas de trabalho já começam a se organizar para participar de confraternizações. Uma das dinâmicas mais comuns do período é o amigo secreto .

No site é possível estabelecer o preço dos presentes e elaborar uma lista de desejos. A plataforma disponibiliza um chat anônimo para que o usuário possa trocar mensagens com o colega sorteado e tirar suas dúvidas sobre o presente desejado.

No Gifwe, todos têm a oportunidade de participar do jogo, pois o site possibilita ao organizador a participação de crianças, idosos e até animais de estimação sem a exigência de um novo registro.

Papelzinho: aplicativo que permite sorteio por e-mails

O "Papelzinho" solicita apenas o nome e o e-mail do usuário que deseja participar. O download do aplicativo só precisa ser feito por uma pessoa do grupo. Os participantes receberão então um e-mail com o resultado.



Acesse aqui: papelzinho.com