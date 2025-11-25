Decoração de Natal: onde e o que comprar em Fortaleza

Lojas de Fortaleza já estão com variedades de enfeites natalinos; veja dicas para montar sua árvore / Crédito: SARA MAIA / Arquivo O POVO

A prática de montar árvores de Natal remonta, no imaginário popular, as celebrações alemãs do nascimento de Cristo no século XVI, quando famílias decoravam pinheiros com frutas e velas. Hoje, é uma tradição presente em vários lugares do mundo. Já no mês de novembro, conteúdos sobre decoração rodam as redes sociais e as árvores com laços e pisca-pisca são vistas pelo Brasil todo. Em Fortaleza, o clima natalino já invade as vitrines e praças decoradas.

Para quem também quer entrar no espírito e montar a casa para o fim do ano, seja com uma árvore cheia de ornamentos, guirlandas, ou luzes, a Capital oferece diversas lojas especializadas que facilitam a busca por enfeites de todos os estilos e preços. Confira onde e o que comprar: Leia mais Árvore de Natal: quando montar em 2025? Veja tendências de decoração Sobre o assunto Árvore de Natal: quando montar em 2025? Veja tendências de decoração Onde encontrar enfeites natalinos em Fortaleza Decoração de Natal da loja Mormaço; veja onde encontrar enfeites Crédito: FABIO LIMA AM Presentes Na rua Senador Pompeu, 953, no Centro de Fortaleza, existe praticamente um portal para o mundo natalino. O interior da AM Presentes está tomado por decorações de Natal.

Além de todos os enfeites necessários para montar uma árvore completa, a loja oferece diversos ornamentos para outros cômodos da casa. Casa Freitas Na Casa Freitas é possível encontrar desde pequenos enfeites para a árvore até bonecos de Natal de 1,50 m. Lá, os clientes conseguem visualizar diferentes tamanhos e estilos de árvores já decoradas, servindo de inspiração para quem ainda não decidiu o tema. A rede possui várias unidades espalhadas pela Capital. No Shopping Iguatemi Bosque, no segundo andar, a Casa Freitas disponibiliza funcionários para ajudar na escolha da decoração.

Se o cliente preferir, eles também montam a árvore utilizando os itens escolhidos na loja, seguindo as preferências de cor e estilo. Casa Zheng Na rua Senador Pompeu, 980, também no Centro, a Casa Zheng disponibiliza uma variedade de cores e enfeites para você decorar sua árvore com o tema que quiser, desde árvores clássicas no vermelho e dourado até árvores roxas com asinhas de fada. Veja lista com outros lugares:

Mormaço Artesanato

Endereço: rua Prof. Jacinto Botelho, 21 – Guararapes (e outras unidades)