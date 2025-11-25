Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Decoração de Natal: onde e o que comprar em Fortaleza

Clima natalino já toma conta de ruas e casas de Fortaleza; veja onde encontrar decoração temática e o que você precisa para montar sua árvore de Natal
Atualizado às Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Yasmin Louise Szezerbatz Autor
Tipo Notícia

A prática de montar árvores de Natal remonta, no imaginário popular, as celebrações alemãs do nascimento de Cristo no século XVI, quando famílias decoravam pinheiros com frutas e velas. Hoje, é uma tradição presente em vários lugares do mundo.

Já no mês de novembro, conteúdos sobre decoração rodam as redes sociais e as árvores com laços e pisca-pisca são vistas pelo Brasil todo. Em Fortaleza, o clima natalino já invade as vitrines e praças decoradas.

Para quem também quer entrar no espírito e montar a casa para o fim do ano, seja com uma árvore cheia de ornamentos, guirlandas, ou luzes, a Capital oferece diversas lojas especializadas que facilitam a busca por enfeites de todos os estilos e preços. Confira onde e o que comprar:

Onde encontrar enfeites natalinos em Fortaleza

AM Presentes

Na rua Senador Pompeu, 953, no Centro de Fortaleza, existe praticamente um portal para o mundo natalino. O interior da AM Presentes está tomado por decorações de Natal.

Além de todos os enfeites necessários para montar uma árvore completa, a loja oferece diversos ornamentos para outros cômodos da casa.

Casa Freitas

Na Casa Freitas é possível encontrar desde pequenos enfeites para a árvore até bonecos de Natal de 1,50 m. Lá, os clientes conseguem visualizar diferentes tamanhos e estilos de árvores já decoradas, servindo de inspiração para quem ainda não decidiu o tema.

A rede possui várias unidades espalhadas pela Capital. No Shopping Iguatemi Bosque, no segundo andar, a Casa Freitas disponibiliza funcionários para ajudar na escolha da decoração.

Se o cliente preferir, eles também montam a árvore utilizando os itens escolhidos na loja, seguindo as preferências de cor e estilo.

Casa Zheng

Na rua Senador Pompeu, 980, também no Centro, a Casa Zheng disponibiliza uma variedade de cores e enfeites para você decorar sua árvore com o tema que quiser, desde árvores clássicas no vermelho e dourado até árvores roxas com asinhas de fada.

Veja lista com outros lugares:

Mormaço Artesanato

  • Endereço: rua Prof. Jacinto Botelho, 21 – Guararapes (e outras unidades)

  • Horário: segunda a sexta, das 8h às 18h; sábado, das 8h às 16h.

    • Arca Mania Mix

    • Endereço: avenida Francisco Sá, 3702 – Carlito Pamplona (e outras unidades)

    • Horário: segunda, das 8h às 21h; terça a sexta, das 8h às 18h; sábado, das 8h às 17h; domingo, das 8h às 13h.

    Mil Imports

    • Endereço: avenida Pontes Vieira, 2401 – Dionísio Torres
    • Horário: segunda a sexta, das 9h às 18h; sábado, das 9h às 14h.

    Fort Tudo

    • Endereço: rua General Sampaio, 1300 – Centro
    • Horário: segunda a sexta, das 8h às 18h; sábado, das 8h às 16h.

     

    Quantidade de enfeite necessária para cada árvore

    Para uma árvore não tão cheia, mas com o básico necessário, a sugestão é utilizar bolas coloridas, luzes pisca-pisca, laços de fita, flores e uma decoração para o topo.

    Os outros enfeites podem ser pinhas, pingentes, bonecos como animais, rosto do Papai Noel, anjinhos e mesmo objetos personalizados de escolha do decorador.

    A seguir, confira a quantidade de cada enfeite necessária para decorar árvores de Natal sem exageros: 

    Enfeites para árvore de 1,5 m

    • bolas: 20 a 30 bolas
    • pisca-pisca: cordão de mil leds
    • laços: quatro rolos de fita com 9 metros cada
    • flores: cerca de 10 flores

    Enfeites para árvore de 1,8 m

    • bolas: cerca de 40 bolas
    • pisca-pisca: cordão de no mínimo mil leds 
    • laço: três rolos de fita com 9 metros cada
    • flores: cerca de 15 flores

    Enfeites para árvore de 2,1 m

    • bolas: cerca de 50 bolas
    • pisca-pisca: cordão de 1.500 leds
    • laço: quatro rolos de fita com 9 metros cada
    • flores: cerca de 25 flores

    Enfeites para árvore de 2,4 m

    • bolas: cerca de 60 bolas
    • pisca-pisca: cordão com cerca de 2.000 leds
    • laço: quatro rolos de fita com 9 metros cada
    • flores: cerca de 35 flores

