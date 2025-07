Conheça restaurantes com opções veganas e vegetarianas em Fortaleza

O Guia Vida & Arte montou essa lista com restaurantes que oferecem no cardápio opções veganas e vegetarianas; confira

Encontrar locais que oferecem opções vegetarianas ou veganas no cardápio pode ser difícil, mas não é impossível. Em Fortaleza, por exemplo, alguns restaurantes indicam no cardápio a disponibilidade de pratos sem componentes de origem animal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Restaurantes com opções veganas ou vegetarianas



Liva Vida Vegana



O primeiro da lista oferece ao cliente um cardápio totalmente vegano, pensado para o almoço ou o lanche da tarde em um ambiente confortável que remete a um jardim primaveril. Os clientes do Clube O POVO+ podem aproveitar o desconto especial.



Onde: rua João Carvalho, 775 — Aldeota

rua João Carvalho, 775 — Aldeota Funcionamento: segunda a sexta, das 11h30min às 17 horas | sábado, das 9 às 17 horas | domingo, das 9 às 15 horas

segunda a sexta, das 11h30min às 17 horas | sábado, das 9 às 17 horas | domingo, das 9 às 15 horas Mais informações: @livavidavegana | (85) 98880 1913

Aconchego



Pratos carimbados da gastronomia cearense ganham novas formas de preparo na cozinha contemporânea da chef Karol Teodoro. Entre as opções estão as guiozas de homus de feijão verde, maxixe e acelga e as croquetas de carne de caju.

Localizado no Museu da Indústria, o espaço oferece brunch, entradas, pratos principais e sobremesas.

Onde: rua Dr. João Moreira, 143 - Centro

rua Dr. João Moreira, 143 - Centro Funcionamento: segunda, das 11h30min às 17 horas | terça a domingo, das 9 às 17 horas

segunda, das 11h30min às 17 horas | terça a domingo, das 9 às 17 horas Mais informações: @euaconchego | (85) 997679464

Focaccio



Focaccia, a receita italiana de pão artesanal, se tornou um sanduíche com diferentes recheios. No cardápio tem o vechi: pasta de grão de bico, tomate, abobrinha, berinjela confit, rúcula, aceto balsâmico e mel. Você também pode montar do seu jeito escolhendo cinco recheios.