Férias no Ceará: equipe V&A indica roteiro de cultura, gastronomia e lazer

Lago Jacarey é bom local para passeio no fim da tarde, oferecendo opções de gastronomia e lazer / Crédito: Samuel Setubal

Cultura, diversão, lazer, gastronomia e compras — cada um desses tópicos possuem diversas opções que podem ser exploradas. Encontrar um local para curtir ou conhecer pode ser difícil, mas não impossível.

A equipe do Vida&Arte, editoria de cultura e entretenimento do O POVO, listou espaços e atividades para conhecer em Fortaleza e no interior do Ceará. Confira as indicações e monte o seu roteiro:



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Cultura e diversão — Miguel Araujo indica Lago Jacarey

Na zona Sul de Fortaleza, um espaço de lazer, gastronomia e atividades físicas se destaca: o Lago Jacarey. A pequena lagoa urbana passou por revitalização em 2020 e é uma área bastante utilizada pela população, com atividades recreativas para crianças, academia ao ar livre, estação do Projeto Bicicletar, feirinhas de artesanato, rota de caminhada e equipamentos de playground. Além disso, é conhecido por ser um polo gastronômico, com feirinhas de comida e restaurantes variados. Gosta de açaí? Tem lá. Pizzaria? Também. Lago Jacarey oferece opções de gastronomia e lazer em Fortaleza Crédito: Fernanda Barros/O POVO Quer mais? Lá você consegue comer hambúrgueres, coxinhas, pastéis, sushis, comidas típicas e outras iguarias. Na minha lista de favoritos estão as Mini Pizzas do Betão e o sorvete da Iceland. Enfim, são diversas as possibilidades de aproveitar a gastronomia do local.

Onde: av. Viena Wayne, 370 - Cambeba Leia mais Guia Vida & Arte: moradores revelam múltiplos roteiros por Fortaleza Sobre o assunto Guia Vida & Arte: moradores revelam múltiplos roteiros por Fortaleza Sombra do Cajueiro

Na Floresta Urbana Sombra do Cajueiro as crianças participam de projetos que unem música, artesanato e agricultura urbana. Onde: rua Cônego Braveza, 2013 - Cidade dos Funcionários

rua Cônego Braveza, 2013 - Cidade dos Funcionários Mais informações: @sombradocajueiro | (85) 99600 5980 Gastronomia — Carolina Passos indica Vistta Rooftop Estar no Vistta Rooftop, em Fortaleza, é viver uma experiência única. No alto da Avenida Santos Dumont, 6740, o restaurante oferece uma vista espetacular da cidade, especialmente ao entardecer, quando o pôr do sol transforma o ambiente em um cenário inesquecível.

Fortaleza têm restaurantes com vista para a cidade de Fortaleza. Na foto, o Vistta Rooftop. Crédito: Fernanda Barros/O POVO A gastronomia é um espetáculo à parte: pratos criativos, bem executados e cheios de personalidade. Um dos destaques é o Yaki de Costela — noodles com ragu de costela, cogumelos ao molho agridoce, azeite trufado, picles de repolho roxo e maionese de gengibre rosa. A combinação me surpreendeu pelo equilíbrio e sofisticação. O atendimento é cordial, e o espaço, moderno e acolhedor, conquista pela atmosfera charmosa e pela atenção aos detalhes. É o lugar ideal para quem busca boa comida, uma vista incrível e uma experiência completa em Fortaleza.