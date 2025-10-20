Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

12 lugares em Fortaleza para comer um bom pão

Para experimentar pães artesanais ou combos que unam pão e café, conheça padarias diferentes em Fortaleza que elevam o tradicional alimento a experiências saborosas
Celebrado no dia 16 de outubro, o Dia Mundial do Pão presta homenagem a um dos alimentos mais antigos e universais da humanidade.

Estima-se que os primeiros pães fermentados tenham surgido no Antigo Egito, há milhares de anos, e desde então a receita se espalhou pelo mundo, sendo aprimorada com novos ingredientes, formatos e técnicas.

Em Fortaleza, essa tradição ganha releitura em padarias que apostam na qualidade, no artesanal ou em conceitos diferenciados.

A seguir, O POVO apresenta dez endereços para quem quer comer um bom pão na Capital cearense.

Fortaleza: 12 padarias imperdíveis para saborear um pão especial

Molino Padaria Artesanal

A Molino se dedica à panificação artesanal: massas fermentadas naturalmente, sem aditivos, e uma vitrine repleta de croissants, baguetes e sourdoughs. É uma excelente parada para café da manhã ou lanche.

  • Onde: rua Torres Câmara, 314 – loja 2, Aldeota 
  • Horário de funcionamento: todos os dias, de 7h30min às 20h

Panificadora Pamil

A Panificadora Pamil se destaca por variedade e atendimento cedo. Destaques para o café da manhã com pães amanteigados, roscas de pão de queijo e uma gama de pães que “acompanham desde o primeiro horário”.

  • Onde: rua Padre Cícero, 750 – Rodolfo Teófilo
  • Horário de funcionamento: todos os dias, de 5h30min às 21h

Pão de Trigo

Esta padaria já conta com entrega online e boa opção para os que querem “pão quentinho na mesa”.

  • Onde: av. Bezerra de Menezes, 2494 – São Gerardo
  • Horário de funcionamento: todos os dias a partir de 5h30min até as 22h

Empório de Fátima Delicatessen

Esta delicatessen alia panificação a produtos gourmet, sendo uma opção para quem busca mais do que o pão tradicional.

  • Onde: av. Deputado Oswaldo Studart, 250 – Fátima
  • Horário de funcionamento: todos os dias, das 5h30min às 22h30min

Tata Doces & Salgados

Apesar do nome “doces & salgados”, também se destaca pela padaria e pão fresquinho, ideal para visitas no fim da manhã ou no lanche da tarde.

  • Onde: av. Jovita Feitosa, 2988 – Parquelândia
  • Horário de funcionamento: todos os dias, das 8h às 20h

Grão D'Alino Padaria Artesanal

Padaria Artesanal que trabalha com produção de pães de fermentação natural e outros produtos; destaque para o croissant. O café conta com várias opções de bebidas e lanches.

  • Onde: rua Coronel Jucá, 253 - Varjota
  • Horário de funcionamento: de segunda a sábado, de 11h às 19h

Panetutte

É uma boa pedida para domingos mais tranquilos ou encontros com a família.

  • Onde: rua Soriano Albuquerque, 445 – Joaquim Távora
  • Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 6h30min às 20h; e aos domingos a partir das 12h

Cheiro do Pão

Com destaque para o grissini de parmesão e tomilho, esta padaria trabalha no estilo "pague e retire"; o local não possui espaço para refeição no estabelecimento. Ideal para levar para casa e compartilhar com família e amigos.

  • Onde: rua Júlio Azevedo, 399 - Papicu
  • Horário de funcionamento: de segunda a sábado, de 8h30 às 18h30

Panificadora Salen Pan

Ideal para quem quer aproveitar o pão fresquinho logo cedo. Oferece um ambiente mais tranquilo, perfeito para moradores da região.

  • Onde: rua Joaquim dos Anjos, 584 – Prefeito José Walter,
  • Horário de funcionamento: todos os dias, das 5h30min às 20h

Empório Delitalia

Esta padaria-empório mistura panificação, café e produtos importados: ideal para quem quer aliar pão bom com compra gourmet.

  • Onde: av. Desembargador Moreira, 533 – Meireles
  • Horário de funcionamento: todos os dias, de 6h30min às 22h

Casa Pâine – Panificação Artesanal

A especialidade são pães rústicos artesanais, com produção manual, bons para levar para casa ou saborear no local.

  • Onde: rua Castro Monte, 899 – Varjota
  • Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 7h30min às 19h30min

La Brasilerie

A casa traz um toque francês à panificação em Fortaleza, com pães de inspiração europeia e ambiente acolhedor.

  • Onde: rua Tiburcio Cavalcante, 736 – próximo à av. Dom Luís
  • Horário de funcionamento: todos os dias, das 6h às 21h

