12 lugares em Fortaleza para comer um bom pão

12 lugares em Fortaleza para comer um bom pãoPara experimentar pães artesanais ou combos que unam pão e café, conheça padarias diferentes em Fortaleza que elevam o tradicional alimento a experiências saborosas
Celebrado no dia 16 de outubro, o Dia Mundial do Pão presta homenagem a um dos alimentos mais antigos e universais da humanidade.
Estima-se que os primeiros pães fermentados tenham surgido no Antigo Egito, há milhares de anos, e desde então a receita se espalhou pelo mundo, sendo aprimorada com novos ingredientes, formatos e técnicas.
Em Fortaleza, essa tradição ganha releitura em padarias que apostam na qualidade, no artesanal ou em conceitos diferenciados.
A seguir, O POVO apresenta dez endereços para quem quer comer um bom pão na Capital cearense.
Fortaleza: 12 padarias imperdíveis para saborear um pão especial
Molino Padaria Artesanal
A Molino se dedica à panificação artesanal: massas fermentadas naturalmente, sem aditivos, e uma vitrine repleta de croissants, baguetes e sourdoughs. É uma excelente parada para café da manhã ou lanche.
- Onde: rua Torres Câmara, 314 – loja 2, Aldeota
- Horário de funcionamento: todos os dias, de 7h30min às 20h
Panificadora Pamil
A Panificadora Pamil se destaca por variedade e atendimento cedo. Destaques para o café da manhã com pães amanteigados, roscas de pão de queijo e uma gama de pães que “acompanham desde o primeiro horário”.
- Onde: rua Padre Cícero, 750 – Rodolfo Teófilo
- Horário de funcionamento: todos os dias, de 5h30min às 21h
Pão de Trigo
Esta padaria já conta com entrega online e boa opção para os que querem “pão quentinho na mesa”.
- Onde: av. Bezerra de Menezes, 2494 – São Gerardo
- Horário de funcionamento: todos os dias a partir de 5h30min até as 22h
Empório de Fátima Delicatessen
Esta delicatessen alia panificação a produtos gourmet, sendo uma opção para quem busca mais do que o pão tradicional.
- Onde: av. Deputado Oswaldo Studart, 250 – Fátima
- Horário de funcionamento: todos os dias, das 5h30min às 22h30min
Tata Doces & Salgados
Apesar do nome “doces & salgados”, também se destaca pela padaria e pão fresquinho, ideal para visitas no fim da manhã ou no lanche da tarde.
- Onde: av. Jovita Feitosa, 2988 – Parquelândia
- Horário de funcionamento: todos os dias, das 8h às 20h
Grão D'Alino Padaria Artesanal
Padaria Artesanal que trabalha com produção de pães de fermentação natural e outros produtos; destaque para o croissant. O café conta com várias opções de bebidas e lanches.
- Onde: rua Coronel Jucá, 253 - Varjota
- Horário de funcionamento: de segunda a sábado, de 11h às 19h
Panetutte
É uma boa pedida para domingos mais tranquilos ou encontros com a família.
- Onde: rua Soriano Albuquerque, 445 – Joaquim Távora
- Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 6h30min às 20h; e aos domingos a partir das 12h
Cheiro do Pão
Com destaque para o grissini de parmesão e tomilho, esta padaria trabalha no estilo "pague e retire"; o local não possui espaço para refeição no estabelecimento. Ideal para levar para casa e compartilhar com família e amigos.
- Onde: rua Júlio Azevedo, 399 - Papicu
- Horário de funcionamento: de segunda a sábado, de 8h30 às 18h30
Panificadora Salen Pan
Ideal para quem quer aproveitar o pão fresquinho logo cedo. Oferece um ambiente mais tranquilo, perfeito para moradores da região.
- Onde: rua Joaquim dos Anjos, 584 – Prefeito José Walter,
- Horário de funcionamento: todos os dias, das 5h30min às 20h
Empório Delitalia
Esta padaria-empório mistura panificação, café e produtos importados: ideal para quem quer aliar pão bom com compra gourmet.
- Onde: av. Desembargador Moreira, 533 – Meireles
- Horário de funcionamento: todos os dias, de 6h30min às 22h
Casa Pâine – Panificação Artesanal
A especialidade são pães rústicos artesanais, com produção manual, bons para levar para casa ou saborear no local.
- Onde: rua Castro Monte, 899 – Varjota
- Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 7h30min às 19h30min
La Brasilerie
A casa traz um toque francês à panificação em Fortaleza, com pães de inspiração europeia e ambiente acolhedor.
- Onde: rua Tiburcio Cavalcante, 736 – próximo à av. Dom Luís
- Horário de funcionamento: todos os dias, das 6h às 21h