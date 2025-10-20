12 lugares em Fortaleza para comer um bom pão

Conheça onde provar pães artesanais em fornadas de diversas padarias de Fortaleza. / Crédito: Reprodução/Instagram @graodalioartesanal @cheirodopao @molinopadariaartesanal @panificadorapamil

Celebrado no dia 16 de outubro, o Dia Mundial do Pão presta homenagem a um dos alimentos mais antigos e universais da humanidade. Estima-se que os primeiros pães fermentados tenham surgido no Antigo Egito, há milhares de anos, e desde então a receita se espalhou pelo mundo, sendo aprimorada com novos ingredientes, formatos e técnicas.

Em Fortaleza, essa tradição ganha releitura em padarias que apostam na qualidade, no artesanal ou em conceitos diferenciados. A seguir, O POVO apresenta dez endereços para quem quer comer um bom pão na Capital cearense.

Fortaleza: 12 padarias imperdíveis para saborear um pão especial Molino Padaria Artesanal A Molino se dedica à panificação artesanal: massas fermentadas naturalmente, sem aditivos, e uma vitrine repleta de croissants, baguetes e sourdoughs. É uma excelente parada para café da manhã ou lanche. Onde: rua Torres Câmara, 314 – loja 2, Aldeota

rua Torres Câmara, 314 – loja 2, Aldeota Horário de funcionamento: todos os dias, de 7h30min às 20h Panificadora Pamil A Panificadora Pamil se destaca por variedade e atendimento cedo. Destaques para o café da manhã com pães amanteigados, roscas de pão de queijo e uma gama de pães que “acompanham desde o primeiro horário”.

Onde: rua Padre Cícero, 750 – Rodolfo Teófilo

rua Padre Cícero, 750 – Rodolfo Teófilo Horário de funcionamento: todos os dias, de 5h30min às 21h Pão de Trigo Esta padaria já conta com entrega online e boa opção para os que querem “pão quentinho na mesa”. Onde: av. Bezerra de Menezes, 2494 – São Gerardo

av. Bezerra de Menezes, 2494 – São Gerardo Horário de funcionamento: todos os dias a partir de 5h30min até as 22h Empório de Fátima Delicatessen Esta delicatessen alia panificação a produtos gourmet, sendo uma opção para quem busca mais do que o pão tradicional. Onde: av. Deputado Oswaldo Studart, 250 – Fátima

av. Deputado Oswaldo Studart, 250 – Fátima Horário de funcionamento: todos os dias, das 5h30min às 22h30min

Tata Doces & Salgados Apesar do nome “doces & salgados”, também se destaca pela padaria e pão fresquinho, ideal para visitas no fim da manhã ou no lanche da tarde. Onde: av. Jovita Feitosa, 2988 – Parquelândia

av. Jovita Feitosa, 2988 – Parquelândia Horário de funcionamento: todos os dias, das 8h às 20h Grão D'Alino Padaria Artesanal Padaria Artesanal que trabalha com produção de pães de fermentação natural e outros produtos; destaque para o croissant. O café conta com várias opções de bebidas e lanches. Onde: rua Coronel Jucá, 253 - Varjota



rua Coronel Jucá, 253 - Varjota Horário de funcionamento: de segunda a sábado, de 11h às 19h Panetutte É uma boa pedida para domingos mais tranquilos ou encontros com a família.