Servidores do César Cals reclamam de transferência para HUC após incêndio

Imagem de apoio ilustrativo: gerenciamento do Hospital Universitário do Ceará (HUC) por empresa particular é alvo de impasse entre servidores do Hospital Geral Doutor César Cals (HGCC), realocados após incêndio ocorrido na unidade / Crédito: FCO FONTENELE

O gerenciamento do Hospital Universitário do Ceará (HUC) por uma empresa particular — o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) — em vez da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), tem gerado insatisfação entre a maioria dos servidores do Hospital Geral Doutor César Cals (HGCC), realocados após o incêndio ocorrido na unidade no dia 13 de novembro. Trabalhadores do Hospital César Cals são transferidos e relatam incertezas sobre futuro da unidade; ENTENDA



"Nós não temos a certeza que nossos direitos vão ser respeitados lá e que a gente não possa ser mudado de estatutário para CLT", se queixa. Mesmo assim, há casos de pessoas que não estão incomodadas com o novo local de trabalho. Apesar do impasse, pacientes não devem ser afetados nesse ínterim. "A demanda de lá é muito grande, maior do que o da gente", confessa. Segundo Cristiane, após reunião, foram ofertadas opções de encaixe em outros lugares sem data ainda para transferência concreta.

"Ninguém está contra o Hospital (HUC). O Hospital é maravilhoso, bem equipado, de grande porte, material de primeira, mas a gente mudou totalmente a rotina de cabeça para baixo", ressalta. Locais apresentados para transferência posterior seriam: Hospital Infantil Albert Sabin (Hias);



Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM);



Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce);



Instituto de Prevenção do Câncer (IPC);

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Centro;

Hospital Geral de Fortaleza (HGF). Sesa garante cumprimento dos direitos profissionais Em nota enviada ao O POVO, a Secretaria afirma seguir compromisso com diálogo permanente, transparência e garantia de direitos dos servidores. Ressalta ainda que, nas unidades estaduais geridas por Organização Social (OS), como é o caso do HUC, os processos assistenciais respondem as diretrizes estratégicas da política pública de saúde.

"O modelo de gestão por OS não altera direitos nem provoca fragilização das relações de trabalho dos servidores públicos estaduais. Todos os direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores do HGCC estão garantidos", garante.

Segundo o médico infectologista Alexandre Lino, superintendente da Região de Saúde de Fortaleza, não haverá realocações compulsórias de servidores. Ele afirma que todas as mudanças estão sendo conduzidas por meio de diálogo direto com os profissionais do HGCC. “Essa foi uma das preocupações tanto da Sesa quanto do governador. Estamos seguindo as orientações do governador, que nos pediu para acolher todos os trabalhadores, respeitando sua escala [carga horária] e seu posto de serviço.”