Deputados visitam hospital após incêndio e pressionam governo

Deputados de oposição foram ao hospital César Cals / Crédito: FÁBIO LIMA

Seis dias após o incêndio no hospital César Cals, deputados estaduais da oposição visitaram a unidade, nesta terça-feira, 18. A ida ao equipamento, marcada por críticas e cobranças, foi tratada pelos parlamentares como uma edição externa do tradicional “Café da Oposição”, normalmente realizado na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Parlamentares, servidores e imprensa se concentraram na recepção, ao redor do diretor-geral do hospital Cesar Cals, Antonio de Pádua, e do assessor especial da Superintendência de Fortaleza da Secretaria de Saúde, Lino Alexandre, para discutir pontos sensíveis sobre o possível esvaziamento da unidade e a gestão de seus leitos.

Participaram da visita os deputados Cláudio Pinho (PDT), Lucinildo Frota (PDT), Antonio Henrique (PDT), Dr. Silvana (PL), Heitor Ferrer (União Brasil), Queiroz Filho (PDT) e Felipe Mota (União Brasil). Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO A maior preocupação de deputados e servidores é de que o César Cals seja fechado definitivamente ou tenha os serviços drasticamente reduzidos. A Secretaria da Saúde e o governador Elmano de Freitas (PT) afirmaram, um dia após o incêndio, que o Estado iniciará a reforma estrutural da unidade, referência materno-infantil. "Vamos entregá-lo ainda mais forte e preparado para os cearenses", disse o governador. O deputado Antônio Henrique, entretanto, não acredita que os serviços transferidos retornem ao César Cals e sugeriu que a unidade passe a atuar exclusivamente na área materno-infantil. "Minha opinião é que essas cirurgias gerais não voltam mais para cá. Isso é um caso perdido. Temos que trabalhar para intensificar os 195 leitos no campo da medicina feminina", afirma.

Deputados estaduais após reunião privada com Diretor-Geral do Hospital Cesar Cals e assessor especial da Superintendência Regional de Fortaleza da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa-CE), Dr. Lino Alexandre Crédito: Mariana Lopes/ O POVO “Recebemos atendimento em uma sala, todo mundo opinou, escutou e pôde tirar dúvidas”, disse o deputado Felipe Mota. “Nossa missão agora é ir à Enel e à Pefoce para agilizar os laudos, porque eles estão diretamente ligados ao retorno das atividades do Hospital César Cals”, acrescentou Heitor Ferrer. O diretor-geral Antonio de Pádua reiterou que a causa do incêndio ainda não está elucidada, podendo ser física, química ou mecânica. “O que ficou comprometido foi a subestação elétrica, de onde vem o fornecimento de energia para o restante do hospital. Toda a parte assistencial, administrativa e o almoxarifado não estavam próximos ao incêndio”, explicou.