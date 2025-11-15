Incêndio em hospital: exames e consultas do César Cals remarcados

Exames e consultas de pacientes do hospital César Cals serão remarcados após incêndioEmergência da unidade já havia sido fechada após o incêndio registrado na quinta-feira passada; Secretaria da Saúde irá entrar em contato com os pacientes para remarcar atendimentos
As consultas e exames realizados no ambulatório do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), em Fortaleza, serão remarcadas devido ao incêndio registrado na quinta-feira passada, 13. As novas datas de atendimento serão definidas pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), que irá entrar em contato com os pacientes através dos telefones oficiais da pasta.
A informação foi divulgada pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) neste sábado, 15. A pasta afirmou realizar uma adequação do funcionamento da unidade. Os pacientes que tinham procedimentos marcados no HGCC serão encaminhados para outros hospitais da rede estadual.
Segundo a pasta, a medida visa assegurar que os pacientes sejam atendidos com segurança e em conformidade com os protocolos hospitalares.
"A Secretaria agradece a compreensão de todos e destaca que as equipes estão trabalhando de forma integrada para a manutenção dos serviços, sempre priorizando o bem-estar da população", disse a Sesa, em nota.
Incêndio resultou na transferência de 270 pacientes
O incêndio que atingiu a subestação de energia do Hospital na quinta-feira levou 270 pacientes do hospital a serem transferidos do hospital. As chamas afetaram a parte elétrica do HGCC, e por medidas preventivas, a Secretaria optou por remanejar 117 bebês e 153 mulheres, entre gestantes e puérperas, para outras unidades das redes estadual e municipal.
Antes dos serviços ambulatoriais serem interrompidos, a emergência do hospital já havia sido desativada logo após o incêndio. O hospital deverá passar por reforma estrutural e permanecerá fechado até que tenha condições de receber pacientes novamente.
