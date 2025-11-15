Incêndio em hospital: exames e consultas do César Cals remarcados

Incêndio atinge hospital César Cals e bebês são retirados às pressas da unidade / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

As consultas e exames realizados no ambulatório do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), em Fortaleza, serão remarcadas devido ao incêndio registrado na quinta-feira passada, 13. As novas datas de atendimento serão definidas pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), que irá entrar em contato com os pacientes através dos telefones oficiais da pasta.