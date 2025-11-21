Fortaleza se encanta com "tapetes de flores": entenda o fenômeno do pé de jambo nas ruas da Capital

Floração do jambo. Rua José Vilar. / Crédito: FÁBIO LIMA

Árvore comum em diversas ruas de Fortaleza, o pé de jambo voltou a chamar atenção nas últimas semanas devido aos "tapetes" formados pela intensa queda de flores rosadas. As estruturas, espalhadas por calçadas e quintais, criam um cenário que tem inspirado registros fotográficos e despertado curiosidade dos moradores. A fruta vermelha — de casca fina, polpa branca adocicada e levemente ácida — pertence à família Myrtaceae e é bastante popular no Norte e Nordeste. Robusto e marcante, o jambeiro se tornou presença afetiva em bairros tradicionais da Capital.

Origem asiática e adaptação ao clima do Ceará O biólogo e professor de Botânica da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Bruno Edson-Chaves, explica que o jambo (Syzygium malaccense) é uma espécie exótica originária do Sudeste Asiático. Introduzida no Brasil há séculos por colonizadores, a árvore encontrou no clima tropical de Fortaleza condições ideais para se desenvolver, graças à sua resistência e ao sistema de raízes profundas. A espécie pode alcançar quase 20 metros de altura. O fenômeno da floração do jambeiro transforma calçadas de Fortaleza em verdadeiros tapetes rosados neste período. Crédito: FÁBIO LIMA A cidade registra o auge da floração do pé de jambo, responsável por tons rosados que dominam calçadas e quintais. Crédito: FÁBIO LIMA A queda das flores do pé de jambo é parte do ciclo reprodutivo da espécie asiática que se adaptou ao clima de Fortaleza. Crédito: FÁBIO LIMA

O período exato de frutificação não é obrigatório e pode depender das particularidades de cada árvore, como a irrigação, o regime hídrico e a variação de meses; no entanto, como explica o biólogo, o período de frutificação do jambeiro é mais comum de dezembro a maio. Bruno ainda destaca que a fruta do jambeiro é nutricionalmente bastante interessante para humanos. "Ela é extremamente rica em vitaminas e minerais, especialmente vitamina A, C e algumas do complexo B. Entre os minerais, se destacam cálcio, ferro, fósforo e potássio".

Por que tantas flores caem ao mesmo tempo Segundo o professor, o fenômeno observado nas ruas é totalmente natural e corresponde ao final do ciclo reprodutivo da planta. “As flores são rosadas e, no final do período reprodutivo, elas têm muitas anteras. Botanicamente chamamos de polistêm — são essas linhas rosadas que a gente vê, estruturas masculinas da flor”, explica ele. A intensidade da queda pode variar de acordo com as condições ambientais. Bruno destaca que fatores de estresse climático podem acelerar o processo. “Estresse hídrico, seca prolongada ou grandes variações de temperatura podem fazer com que a árvore aborte parte das flores para economizar energia”, detalha.