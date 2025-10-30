Ventos fortes registrados no Ceará são comuns? Especialista explica

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 29.10.2025: Ventos fortes em Fortaleza alteram o cotidiano. (Daniel Galber/Especial para O POVO) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O Ceará está sob alerta de "perigo potencial" de ventos intensos até esta sexta-feira, 31, conforme aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Rajadas mais intensas, contudo, são normais nesta época do ano e podem se estender até novembro próximo, onde começam a dar uma enfraquecida.



Quem aponta quadro é Frank Baima, meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). De acordo com especialista, a condição resulta da Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), um sistema de alta pressão que nessa época do ano fica mais próximo da costa. Essa proximidade faz com que os ventos do sudeste se intensifiquem e soprem de maneira mais forte para o litoral. Frank pontua que esse comportamento é normal e costuma ser notado a partir de setembro, mas destaca que até novembro o fenômeno deve começar a perder a intensidade. De acordo com previsão da Funceme, até esta quarta-feira, 29, eram esperadas nas áreas litorâneas e serranas do Ceará rajadas de vento que poderiam chegar a 65 km/h. Já no último domingo, 26, o Inmet emitiu um alerta de “perigo potencial” relacionado à intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, com validade até às 10 horas desta sexta-feira, 31. Entre áreas que podem ser afetadas estão o norte e noroeste cearense, além da Região Metropolitana (RMF) e Jaguaribe.

Pelo menos 55 municípios do Estado podem ser impactados pelo fenômeno, como Acaraú, Amontada, Aquiraz, Aracati, Barroquinha, Beberibe, Bela Cruz, Camocim, Cascavel, Caucaia, Chaval, Chorozinho, Cruz, Eusébio, Amontada, Fortaleza, Fortim, Granja, Guaiúba, Horizonte, Icapuí, Irauçuba e Itaiçaba.

Vento dificulta combate a queimadas, mas ameniza calor Entre os riscos apontados pelo órgão está a movimentação de dunas de areia sobre construções na orla. Conforme Frank Baima, meteorologista da Funceme, a depender da velocidade o vento também pode arrancar placas ou árvores que já apresentem algum tipo de debilidade. Especialista pontua ainda que as rajadas mais intensas podem dificultar o combate a queimadas em vegetação, uma vez que contribuem na propagação do fogo.