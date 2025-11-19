Fortaleza é a terceira cidade da América Latina mais apta para ciclistas, diz pesquisa

O calçadão da Beira Mar é um dos pontos usados para a prática de ciclismo em Fortaleza / Crédito: FERNANDA BARROS/ O POVO

Fortaleza é a terceira cidade da América Latina mais adequada para ciclistas, conforme apontado na Copenhagenize 2025, índice global da Copenhagenize Design Company que foi divulgado nesta semana. Leia também | Posto reformado é entregue no Álvaro Weyne; bairro terá complexo de saúde até 2026

Ranking é publicado a cada dois anos e indica os municípios "mais amigos" da bicicleta no mundo, considerando indicadores que avaliam a infraestrutura da cidade, os investimentos realizados nos modais, os projetos para o ciclismo seguro e contínuo, a participação feminina nas viagens, entre outros. No processo foram selecionadas 100 cidades, considerando áreas urbanas com mais de 250 mil habitantes e também aquelas com populações menores mas que apresentavam uma participação significativa do uso de bicicletas. Cada uma delas recebeu pontuações padronizadas de 0 a 100 para cada indicador avaliado. Na análise final, Utrecht, na Holanda, aparece como o município mais ciclavél do mundo, termo dado para caracterizar regiões que priorizam e incentivam o uso da bicicleta como meio de transporte.

Fortaleza ficou em 69º colocação no ranking mundial. Já no recorte dos países da América Latina, a cidade cearense permanece atrás apenas de Niterói, no Rio de Janeiro, e de Bogotá, capital da Colômbia.

Cinco cidades mais cicláveis da América Latina: 1. Niterói;

2. Bogotá;

3. Fortaleza;

4. Guadalajara;

5. Buenos Aires. Fortaleza inicia teste de soluções para incentivar uso de bicicleta A posição de Fortaleza no ranking mundial foi citada durante a apresentação da nova fase do Edital de Inovação Aberta em Ciclomobilidade, realizada pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação (Citinova) e pela Secretária da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) nesta quarta-feira, 19, na Capital.

Financiado pela organização filantrópica global Bloomberg Philanthropies, o edital selecionou três projetos que indicaram capacidade de "estimular a ciclomobilidade". Já a partir desta quinta-feira, 20, eles devem iniciar a fase de testes e pilotagem e, caso mostrem efetividade, podem ser contratados pelo Município. Teste simbólico de uma das soluções sendo realizado na noite desta quarta-feira, 19 Crédito: Divulgação Primeira iniciativa se trata de um Aplicativo de Bonificação para Ciclistas, que vai registrar deslocamentos e recompensar financeiramente usuários cadastrados de acordo com os quilômetros pedalados por eles.