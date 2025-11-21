Obras no entorno do Estação Fashion dificultam circulação de pedestres e condutores no Centro

Pedestres reclamam da falta de espaço nas calçadas nos arredores do Estação Fashion / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A movimentação no entorno do Estação Fashion, no Centro de Fortaleza, tem sido marcada por dificuldades tanto para motoristas quanto para pedestres. Embora parcialmente inaugurado na última quarta-feira, 19, as obras para conclusão das demais etapas seguem nas ruas próximas, ocupando faixas de tráfego e trechos de calçadas.



O shopping atacadista está localizado entre as ruas General Sampaio, Castro e Silva e 24 de Maio. Na manhã desta sexta-feira, 21, duas plataformas elevatórias davam suporte às equipes que trabalhavam na fachada do equipamento, na rua Castro e Silva, em frente à Praça da Estação. As máquinas de grande porte ocupavam a faixa no sentido de quem segue em direção à rua General Sampaio. Apesar de ser mão dupla, as máquinas reduziam a capacidade de circulação da via, que conta com apenas duas faixas por sentido. Segundo relatos, o bloqueio parcial tem provocado lentidão, especialmente nos horários de pico. Antônio de Jesus, 41, funcionário de uma loja nos arredores do Estação Fashion, afirma que o fluxo mudou desde o início das obras. “Quando colocam as máquinas, já estreita no pedaço que elas estão e causa engarrafamento. Só que por não ter a calçada livre, os pedestres também passam pela pista e, consequentemente, a passagem dos carros vai ficando mais estreita”. Ele destaca que, nos dias da Feira da José Avelino, tradicionalmente realizada de terça para quarta e de sexta para sábado, a situação do entorno fica “ainda mais complicada”.

“De manhã geralmente não tinha tanto trânsito, né? Mas agora está tendo bem mais mesmo. E à tarde também está mais complicado. Eu acho que é mais por causa das obras, porque praticamente um lado da via está todo tomado”, relata Andreza Almeida, 29, funcionária de uma loja na General Sampaio. Segundo ela, quando os ônibus param para embarque e desembarque de passageiros, o trânsito “fica realmente complicado”. Para quem se desloca a pé, o cenário também é motivo de preocupação. Materiais de obra, entulhos e estruturas ocupam calçadas, empurrando pedestres para a pista e aumentando o risco de acidentes. “Teve um dia que eu estava indo pegar a Topic, e um motoboy passou dizendo: ‘Tem calçada não, para [ter que] andar no meio da pista?’ Aí eu pensei: ‘Como não vou passar pela pista se a calçada está toda ocupada?’ Não tem como passar, tanto pelas máquinas quanto pelos entulhos”, relata.

Nem todos, porém, avaliam o impacto da mesma forma. Maria Ueudina, 52, proprietária de uma loja de variedades na Castro e Silva, diz não se incomodar tanto. “Quando o sinal fecha dá até um trânsito, mas quando abre cada um segue seu caminho. Espero que termine logo as obras, acho que vai ser bom tanto pros novos lojistas quanto para nós, que estamos no comércio do entorno.” Estação Fashion diz que vias serão liberadas ainda em novembro De acordo com a administração do Estação Fashion, todo o processo de liberação, adequação das vias e posicionamento dos equipamentos de obra segue as orientações técnicas da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e a Prefeitura de Fortaleza. "As plataformas e equipamentos utilizados na execução da fachada estão em fase final de uso e serão retirados à medida que cada trecho for concluído. [...] O Estação Fashion ajusta diariamente o posicionamento das máquinas para reduzir impactos e garantir o fluxo das vias, e os trabalhos ocorrem a noite e na madrugada na maior parte das vezes pra evitar qualquer problema com os transeuntes", disse a administração em nota.