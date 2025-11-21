Três banhistas são resgatados do mar na Praia do Havaizinho, em Fortaleza

Eles aproveitavam o feriado do Dia da Consciência Negra, ocorrido ontem, 20 / Crédito: Reprodução/ GMF

Três banhistas foram resgatados após serem arrastados por uma forte corrente marítima na Praia do Havaizinho, em Fortaleza, na tarde da quinta-feira passada, 20. O incidente ocorreu próximo ao lado direito do posto de guarda-vidas.


