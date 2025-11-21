Três banhistas são resgatados do mar na Praia do Havaizinho, em Fortaleza

Três banhistas são resgatados do mar na Praia do Havaizinho, em FortalezaAs vítimas foram arrastadas por uma forte corrente marítima. Equipe de salvamento monitorava a área quando percebeu que os banhistas estavam sendo levados pela correnteza
Três banhistas foram resgatados após serem arrastados por uma forte corrente marítima na Praia do Havaizinho, em Fortaleza, na tarde da quinta-feira passada, 20. O incidente ocorreu próximo ao lado direito do posto de guarda-vidas.
LEIA TAMBÉM| Operação contra pirataria digital cumpre mandados em cinco cidades do Ceará
Segundo a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), a equipe da Inspetoria de Salvamento Aquático (ISA) já monitorava a área quando percebeu o momento em que os banhistas começaram a ser levados pela correnteza.
Rapidamente, os guarda-vidas entraram no mar e iniciaram o resgate, “mantendo a calma necessária para controlar o estado emocional das vítimas, que apresentavam sinais de pânico e desespero”, informou a corporação.
Em um vídeo gravado pela equipe da ISA, é possível o momento em que os agentes correm pela Ponte do Ingleses em direção ao mar para resgatar os banhistas. Confira:
Durante o atendimento, uma das pessoas resgatadas relatou dificuldade para respirar devido a um quadro de asma.
As três pessoas foram retiradas do mar em segurança e não apresentaram ferimentos. Após o resgate, receberam orientações sobre os cuidados posteriores e foram aconselhadas a procurar atendimento médico caso sentissem qualquer mal-estar.
A Inspetoria de Salvamento Aquático da GMF reforça que atua diariamente, das 8 às 17 horas, por meio de postos fixos distribuídos em diversos pontos da orla de Fortaleza, entre eles:
- Barra do Ceará
- Carapebas
- Havaizinho
- Praia dos Crush
- Jangada
- Praia de Iracema
- Ponta Mar e Náutico