Jovem de 20 anos é morta a tiros e outras duas pessoas ficam feridas em Fortaleza

Jovem de 20 anos é morta a tiros e outras duas pessoas ficam feridas em FortalezaCrime aconteceu na avenida Godofredo Maciel, no bairro Mondubim, na noite dessa quinta-feira, 20. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso
Uma jovem de 20 anos foi morta a tiros na noite dessa quinta-feira, 20, no bairro Mondubim, em Fortaleza. A vítima foi atingida por disparos nas proximidades de um residencial localizado na avenida Godofredo Maciel, após um suspeito chegar ao local e efetuar os tiros.
Durante a ação criminosa, outras duas pessoas foram baleadas. O POVO apurou que informações preliminares apontam que os disparos teriam atingido uma criança e um bebê.
Ainda não há confirmação da Secretaria de Segurança Pública (SSPDS).
No local do crime, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) colheram informações que vão auxiliar na investigação do crime.
A SSPDS informou, em nota, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito foi preso.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
DHPP: (85) 3101 7474
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br
