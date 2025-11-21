Jovem de 20 anos é morta a tiros e outras duas pessoas ficam feridas em Fortaleza

Imagem de apoio ilustrativo. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) atendeu ocorrência / Crédito: FÁBIO LIMA

Uma jovem de 20 anos foi morta a tiros na noite dessa quinta-feira, 20, no bairro Mondubim, em Fortaleza. A vítima foi atingida por disparos nas proximidades de um residencial localizado na avenida Godofredo Maciel, após um suspeito chegar ao local e efetuar os tiros. Durante a ação criminosa, outras duas pessoas foram baleadas. O POVO apurou que informações preliminares apontam que os disparos teriam atingido uma criança e um bebê.