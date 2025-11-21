Mutirão gratuito de castração acontece em Fortaleza no final de semana

Mutirão gratuito de castração acontece em Fortaleza no final de semanaOs tutores devem realizar o agendamento prévio para garantir o espaço dos animais. As ações acontecem no sábado, 29, e domingo, 30
O último final de semana de novembro será marcado por um mutirão gratuito de castração para cachorros e gatos. Os responsáveis devem agendar a cirurgia antes de comparecerem à Clínica Veterinária Jacó, no bairro Passaré, ou o VetMóvel do Henrique Jorge, no sábado, 29, e no domingo, 30.
A ação da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA), realizará, ao todo, 400 castrações. As cirurgias para os caninos acontecerão no sábado, enquanto o dia dos felinos foi alocado para o domingo.
Os tutores interessados em participar do mutirão podem contatar o telefone 156 e selecionar a opção 6. É preciso aguardar a confirmação das agentes do setor, que oferecerão as orientações necessárias.
Expoece cresce 300% em 2025 e se torna a maior edição em 30 anos | SAIBA MAIS
Mutirão gratuito de castração acontece no último final de semana de novembro: veja locais
Para o deslocamento dos gatos, uma caixa de transporte é recomendada; os cães, usando coleiras e focinheira. Todos os animais devem estar acompanhados dos donos, com a cirurgia devidamente agendada.
Eventuais dúvidas e informações adicionais sobre a ação, os seguintes números estão disponíveis a contato: (85) 9 9224-7488 e (85) 99165-7839.
Serviço
- Clínica Veterinária Jacó
Data: 29 e 30 de novembro (sábado e domingo)
Horário: 8h às 17h
Local: Avenida dos Paroaras, 60 - Passaré
- VetMóvel do Henrique Jorge
Data: 29 e 30 de novembro (sábado e domingo)
Horário: 8h às 17h
Local: Av. Senador Fernandes Távora, 1440 - Henrique Jorge - Praça Paula Ney
Bombeiros salvam gato preso em cano de residência em Fortaleza e moradora adota filhote | LEIA MAISDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente