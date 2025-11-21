Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mutirão gratuito de castração acontece em Fortaleza no final de semana

Os tutores devem realizar o agendamento prévio para garantir o espaço dos animais. As ações acontecem no sábado, 29, e domingo, 30
O último final de semana de novembro será marcado por um mutirão gratuito de castração para cachorros e gatos. Os responsáveis devem agendar a cirurgia antes de comparecerem à Clínica Veterinária Jacó, no bairro Passaré, ou o VetMóvel do Henrique Jorge, no sábado, 29, e no domingo, 30.

A ação da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA), realizará, ao todo, 400 castrações. As cirurgias para os caninos acontecerão no sábado, enquanto o dia dos felinos foi alocado para o domingo.

Os tutores interessados em participar do mutirão podem contatar o telefone 156 e selecionar a opção 6. É preciso aguardar a confirmação das agentes do setor, que oferecerão as orientações necessárias.

Mutirão gratuito de castração acontece no último final de semana de novembro: veja locais

Para o deslocamento dos gatos, uma caixa de transporte é recomendada; os cães, usando coleiras e focinheira. Todos os animais devem estar acompanhados dos donos, com a cirurgia devidamente agendada.

Eventuais dúvidas e informações adicionais sobre a ação, os seguintes números estão disponíveis a contato: (85) 9 9224-7488 e (85) 99165-7839.

Serviço

  • Clínica Veterinária Jacó
    Data: 29 e 30 de novembro (sábado e domingo)
    Horário: 8h às 17h
    Local: Avenida dos Paroaras, 60 - Passaré
  • VetMóvel do Henrique Jorge
    Data: 29 e 30 de novembro (sábado e domingo)
    Horário: 8h às 17h
    Local: Av. Senador Fernandes Távora, 1440 - Henrique Jorge - Praça Paula Ney

