Mutirão gratuito de castração acontece em Fortaleza no final de semana

Mutirão gratuito de castração acontece no último final de semana de novembro, no sábado, 29, e domingo, 30 / Crédito: Samuel Setubal/O POVO

O último final de semana de novembro será marcado por um mutirão gratuito de castração para cachorros e gatos. Os responsáveis devem agendar a cirurgia antes de comparecerem à Clínica Veterinária Jacó, no bairro Passaré, ou o VetMóvel do Henrique Jorge, no sábado, 29, e no domingo, 30. A ação da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA), realizará, ao todo, 400 castrações. As cirurgias para os caninos acontecerão no sábado, enquanto o dia dos felinos foi alocado para o domingo.

Os tutores interessados em participar do mutirão podem contatar o telefone 156 e selecionar a opção 6. É preciso aguardar a confirmação das agentes do setor, que oferecerão as orientações necessárias.

Mutirão gratuito de castração acontece no último final de semana de novembro: veja locais Para o deslocamento dos gatos, uma caixa de transporte é recomendada; os cães, usando coleiras e focinheira. Todos os animais devem estar acompanhados dos donos, com a cirurgia devidamente agendada. Eventuais dúvidas e informações adicionais sobre a ação, os seguintes números estão disponíveis a contato: (85) 9 9224-7488 e (85) 99165-7839.