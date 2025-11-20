Feira da Madrugada acaba após horário combinado

Mesmo com acordo para encerrar às 6h, Feira da Madrugada segue até 8h no Centro / Crédito: FÁBIO LIMA

“Bom dia, encerrou pessoal”, repetiam os agentes da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) enquanto percorriam a Feira da Madrugada, no entorno da rua José Avelino, no Centro, por volta das 8h desta quarta-feira (20), feriado do Dia da Consciência Negra. Segundo fiscais no local, a feira de rua deve funcionar de terça para quarta e de sexta para sábado, das 23h às 7h.

Em setembro deste ano, contudo, o prefeito Evandro Leitão (PT) informou que houve um acordo para regulamentar o horário da chamada Feira da Madrugada. O limite de funcionamento passaria a ser até as 6h da manhã. Apesar disso, na manhã desta quinta, muitos vendedores ainda estavam nas bancas após as 7h. Além de agentes da Agefis, a ação envolveu agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e guardas municipais armados, que orientaram os vendedores a encerrar as atividades. Mesmo com acordo para encerrar às 6h, Feira da Madrugada segue até 8h no Centro Crédito: FÁBIO LIMA

Em cerca de 15 minutos, as duas faixas da avenida Alberto Nepomuceno e a rua José Avelino foram liberadas. Apesar da urgência dos feirantes em atender os últimos clientes, desmontar as estruturas e recolher os materiais, a operação de dispersão ocorreu sem qualquer conflito. Entre os trabalhadores, o sentimento é de resignação quanto ao cumprimento do horário. Margarida Vaz, feirante há 25 anos, confirma que todos sabem da necessidade de respeitar o horário estabelecido. “A gente vende só na rua, mas tem que sair, é o jeito. Eles deixaram a gente ficar até o horário combinado. A gente é que tá errado mesmo, porque já deu o horário.” Um outro feirante, que preferiu não se identificar, aponta o temor das apreensões, popularmente chamadas de “rapa”. “Tem hora, então tem que respeitar. Se não, eles levam toda nossa mercadoria”.

Movimento fraco mesmo em época de fim do ano Entre os feirantes, também há preocupação com o fraco movimento mesmo na reta final do ano, período em que, tradicionalmente, as vendas aumentam. "O pessoal pergunta assim: 'Cadê a feira de final de ano? Vai começar quando?' A gente tá fazendo a mesma pergunta. Nada [movimento] melhorou ainda. Se não fossem os clientes de fora, de outros estados. Aí dá certo, mas a feira mesmo… dá nem pra pagar as costureiras". diz Rosa Maria, que atua na venda de roupas.


