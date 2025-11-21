IJF atende mais de 2,4 mil vítimas de queimaduras em 2025

Fachada do IJF, no Centro de Fortaleza / Crédito: Samuel Setubal

De janeiro a outubro de 2025, o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, registrou 2.459 atendimentos a vítimas de queimaduras. A estatística representa uma leve redução em relação ao mesmo período de 2024, que contou com 2.497 pessoas que deram entrada no hospital e receberam assistência. Ou seja, 38 ocorrências a menos, o que representa um encolhimento de quase 2%.

Dentre as faixas etárias mais atendidas, estão os adultos de 40 a 49 anos, com 423 casos. Em seguida, idosos a partir de 60 anos foram atendidos 396 vezes. Posteriormente, crianças de um a quatro anos tiveram 240 ocorrências notificadas. "As principais causas de queimaduras estão relacionadas a contato com líquidos e alimentos quentes como água fervente, óleo, sopa, café, além de contato com utensílios domésticos como panelas, ferro de passar roupa ou exposição à corrente elétrica”, detalha Carlos André, chefe do Núcleo de Enfermagem do Centro de Tratamento de Queimaduras (CTQ) do IJF. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-08-2024: Reportagem especial do OP+ sobre o hospital Instituto Dr. José Frota (IJF) e toda a sua estrutura e alguns setores novos, junto com uma rede de funcionários. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal O profissional também salienta que infecções diagnosticadas depois das queimaduras podem complicar o quadro clínico.

“O maior risco de complicação no tratamento de queimaduras está relacionado às infecções, que podem dificultar cicatrização e levar até à morte. Após o acidente é muito comum que surjam bolhas no local. Um dos indicativos é que o paciente não estoure as bolhas devido o risco de infecção”.

A recomendação é que a pessoa busque ajuda imediatamente em um serviço de saúde.

Como prevenir ocorrência com queimaduras? Desse modo, a instituição divulgou algumas orientações para minimizar a chance de queimaduras: - Verifique sempre se há vazamentos em cabos e válvulas do gás de cozinha; - Evite acender velas ou lampiões em casa. Caso seja necessário, mantenha as chamas longe de cortinas, camas e materiais inflamáveis.

- Nunca cozinhe utilizando álcool, gasolina ou outros líquidos inflamáveis; Jamais despeje substâncias inflamáveis em chamas ou brasas, como churrasqueiras. - Mantenha o ferro de passar roupa, chapinha e outros utensílios quentes longe do alcance das crianças. - Cubra as tomadas e instale os extensores elétricos em locais altos.