Quinta Casa Brasil IBGE do País é inaugurada em Fortaleza

Casa Brasil IBGE foi inaugurada nesta terça-feira, 18, em Fortaleza, na sede do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) / Crédito: Reprodução/ Hiago Martins

"Ao se aproximar a sociedade, o Instituto democratiza o acesso a dados e informações no espaço público para mostrar que o trabalho do IBGE vai além do Censo Demográfico, oferecendo exposições, um museu de memória, materiais educativos e oportunidades de capacitação”, elenca o presidente Marcio Pochmann. A unidade é resultado de parceria com o Governo do Ceará, que busca integrar dados, cultura e cidadania. O diretor-geral do Ipece, Alfredo Pessoa, destacou que o acordo possibilitará eventos, cursos, interação técnica e pesquisas conjuntas, fortalecendo a produção de conhecimento e o desenvolvimento de políticas públicas no Estado. "Afinal, a radiografia da estrutura econômica do Estado e a pesquisa são fundamentais para a agenda política e a adoção de novas políticas públicas que beneficiem, especialmente, os mais carentes”, acrescenta.