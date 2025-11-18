Quinta Casa Brasil IBGE do País é inaugurada em Fortaleza

Quinta Casa Brasil IBGE do País é inaugurada em FortalezaEspaço lançado nesta terça-feira, 18, que funciona na sede do Ipece, tem intenção de aproximar trabalho do IBGE da população
A Casa Brasil IBGE foi inaugurada nesta terça-feira, 18, em Fortaleza, na sede do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), localizada na avenida General Afonso Albuquerque Lima, no bairro Cambeba.
Mais de 660 nomes de pessoas no Ceará são considerados raros; VEJA
O espaço pretende reunir história, dados e tecnologia para aproximar o público do trabalho do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Trata-se da quinta instalação nacional, depois de exemplos no Rio de Janeiro, Recife (Pernambuco), Belém (Pará) e Juiz de Fora (Minas Gerais).
Concebida como ambiente interativo, local busca tornar o conhecimento sobre o País mais acessível. Com pilares que incluem ainda memória e futuro, modelo preserva a trajetória do Instituto, transforma dados em experiências educativas e incentiva a cultura de dados e a inovação pública.
"Ao se aproximar a sociedade, o Instituto democratiza o acesso a dados e informações no espaço público para mostrar que o trabalho do IBGE vai além do Censo Demográfico, oferecendo exposições, um museu de memória, materiais educativos e oportunidades de capacitação”, elenca o presidente Marcio Pochmann.
A unidade é resultado de parceria com o Governo do Ceará, que busca integrar dados, cultura e cidadania. O diretor-geral do Ipece, Alfredo Pessoa, destacou que o acordo possibilitará eventos, cursos, interação técnica e pesquisas conjuntas, fortalecendo a produção de conhecimento e o desenvolvimento de políticas públicas no Estado.
"Afinal, a radiografia da estrutura econômica do Estado e a pesquisa são fundamentais para a agenda política e a adoção de novas políticas públicas que beneficiem, especialmente, os mais carentes”, acrescenta.
Além disso, estrutura promoverá lançamentos de pesquisas, visitas guiadas para escolas e universidades, coletivas de imprensa, recepção de delegações e atividades educativas. A iniciativa também almeja valorizar a história cearense e integrar o espaço ao circuito cultural e pedagógico da Capital.
Serviço
Inauguração Casa Brasil IBGE Ceará
Onde: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), avenida General Afonso Albuquerque Lima, s/n - Edifício Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), térreo, bairro Cambeba - Fortaleza (CE)