Ceará ganhou 300 mil novos evangélicos entre 2010 e 2022, aponta IBGE

O número de evangélicos cresceu 27% no Ceará entre os anos de 2010 e 2022. Ao todo, o Estado ganhou 342.865 novos adeptos da religião no ínterim, saltando de 1.236.435 para 1.579.300, conforme dados do Censo Demográfico 2022 , publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 6.

O principal grupo praticante da religião no Brasil são os jovens. De acordo com o IBGE, 31,6% das crianças entre 10 e 14 anos se autodeclaram evangélicas durante o Censo, seguidos pelas faixas etárias de 15 a 19 anos, com 28,9%, e 30 a 39, com 28,1%.

O percentual total de evangélicos no Ceará é de 20% da população geral, estimativa que coloca o Estado como o terceiro estado que menos têm evangélicos no País, na frente apenas de Piauí e Sergipe.

O crescimento cearense acompanha o cenário nacional, onde o total de evangélicos saltou de 21,7% para 26,9% entre população do País. O número é o maior já registrado desde o início do Censo Demográfico, em 1872.

Apesar de ainda serem ampla maioria no Estado, o número de católicos caiu quase 20% nos 12 anos analisados. Assim como o crescimento de evangélicos, a redução dos católicos ocorre em paridade com o âmbito nacional, onde o percentual saiu de 65% para 56% da população nacional no período.

No Ceará, essa mudança ocorre em um contexto de disparidade, já que mesmo em queda, o Estado possui cidades como o Crato, a mais católica do Brasil, conforme os dados do IBGE. Para Victor, isso é explicado pelas diferentes situações da religião ao redor do Estado, com enfraquecimento na Capital, região mais populosa, e fortificação no interior, que resiste em aspectos culturais.

“Em um estado como o nosso, o catolicismo ainda tem influências muito profundas no modo como a nossa sociedade se organiza, na questão turística, política, comercial… dos grupos de poder político do nosso Estado. Apesar desse declínio em comparação com outros estados, o catolicismo ainda vai ter bastante força e proeminência”, explica Bruno.