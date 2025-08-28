Ceará chega a 9,2 milhões de habitantes em 2025, aponta IBGE; confira a lista completa dos municípios

Entre os menos populosos, quatro cidades têm população inferior a 6 mil habitantes no Ceará / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Ceará atingiu a marca de 9.268.836 habitantes em 2025, segundo as Estimativas da População, divulgadas nesta quinta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Fortaleza segue como a cidade mais populosa do Estado, com 2.578.483 moradores, ocupando mais uma vez, o posto de quarta mais populosa do Brasil. Segundo a nova estimativa, nove municípios cearenses têm mais de 100 mil habitantes. Juntos, eles concentram 45,5% da população do Estado, somando 4,2 milhões de moradores.

- Caucaia aparece como o segundo município mais populoso, com mais de 378 mil habitantes;

- Juazeiro do Norte ocupa a terceira posição, com 305 mil;

- Maracanaú, em quarto lugar, tem 251 mil;

Já entre os menos populosos, quatro cidades têm população inferior a 6 mil habitantes:

- Granjeiro, com 4.955 moradores;

- São João do Jaguaribe, com 5.683;

- Baixio, com 5.821;

- Guaramiranga, com 5.826 habitantes. População do Brasil De acordo com o IBGE, a população brasileira alcançou 213,4 milhões de habitantes em 2025, crescimento de 0,39% em relação a 2024 (212.583.750 pessoas). As 27 capitais concentram 49,3 milhões de moradores, o que corresponde a quase um quarto (23,1%) da população nacional.