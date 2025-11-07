IBGE revela nomes mais raros do Ceará; veja lista completa

Mais de 660 nomes de pessoas no Ceará são considerados raros; veja lista do IBGESaiba quais são os nomes considerados raros no Ceará; levantamento do IBGE mostra nomes únicos com apenas 15 registros no Estado
Se você já se perguntou se o seu nome é comum ou exclusivo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) agora oferece uma resposta detalhada.
A nova base de dados “Nomes no Brasil”, lançada com informações do Censo Demográfico de 2022, revela a frequência e a distribuição de nomes e sobrenomes em todo o País.
No Ceará, o levantamento apontou mais de 660 nomes raros, cada um com apenas 15 registros no estado. Esses nomes aparecem em ordem alfabética na lista do IBGE e representam uma pequena fração da população cearense.
Lista completa: nomes raros do Ceará segundo o IBGE
A seguir, estão listados todos os nomes raros registrados no Ceará, segundo o IBGE, cada um com exatamente 15 ocorrências no estado (em ordem alfabética):
Abaixo, segue a lista completa conforme o levantamento:
- Abnoan
- Adamis
- Adara
- Adaugisa
- Adelmir
- Adely
- Adir
- Adresa
- Adri
- Adrilly
- Adrizia
- Adryelly
- Aduardo
- Adyna
- Aethur
- Afonsa
- Afonson
- Agamenom
- Ageno
- Akexandre
- Alaiane
- Alberlanio
- Albestina
- Aldacira
- Aldecy
- Aldenizo
- Aldivania
- Aleciana
- Alexon
- Aliria
- Alizangela
- Allycia
- Alreni
- Alri
- Alvelina
- Alyssom
- Alzenete
- Ambrozio
- Anacleide
- Anadete
- Anadir
- Anai
- Anairton
- Anastasia
- Andreana
- Andro
- Anfonso
- Anice
- Ann
- Anotnio
- Antonelly
- Antonip
- Antoniq
- Antonis
- Antonivalda
- Arcelina
- Arhur
- Arisio
- Aristobulo
- Aristonio
- Arisvaldo
- Arnando
- Arnildo
- Artemia
- Artenildo
- Aucilia
- Auciliadora
- Aucirene
- Audirene
- Audisia
- Audrey
- Augustin
- Auriclecio
- Aurilete
- Aurislania
- Auxilia
- Auzinete
- Ayshila
- Ayslane
- Azenaide
- Balduino
- Batolomeu
- Benizio
- Benonio
- Bergue
- Berta
- Beuno
- Brennda
- Cananda
- Carlinha
- Carlla
- Carpegiano
- Cassiel
- Catharine
- Cawan
- Ceila
- Celivania
- Celton
- Cerlandia
- Christiana
- Ciara
- Ciceeo
- Cilmara
- Cimaria
- Cirio
- Civirino
- Claude
- Claudenisio
- Claudenora
- Claudimiro
- Claus
- Cleanderson
- Cleidiene
- Cleidiomar
- Cleinice
- Cleiuton
- Cleneide
- Clenilce
- Cleonara
- Cleonir
- Clevison
- Conceissao
- Crisciane
- Crislano
- Cristiely
- Cristineide
- Crisvania
- Crystal
- Dafni
- Daguimar
- Daiza
- Danielton
- Danilene
- Danniele
- Darle
- Darlin
- Darling
- Davih
- Deigo
- Delandia
- Delvanir
- Delza
- Demetria
- Denisiane
- Denisleo
- Derneval
- Desire
- Devaldo
- Dinha
- Diomedes
- Divane
- Djan
- Djauma
- Domenica
- Domine
- Doracy
- Doralina
- Dorenildo
- Dorivaldo
- Edcleide
- Edenilton
- Edes
- Edilanea
- Ediline
- Edinizia
- Edion
- Edirlane
- Edislania
- Edmea
- Eduvirgem
- Eduvirgens
- Edvanira
- Elais
- Eleusa
- Elianara
- Eliasafe
- Elieni
- Elieuma
- Eligiane
- Elildo
- Elinilda
- Elisafan
- Elisiano
- Elito
- Eliudo
- Elivonete
- Ellane
- Ellyson
- Elmiro
- Elnir
- Elsio
- Elto
- Elyda
- Elzenira
- Emanel
- Emilayne
- Endril
- Enilza
- Enivalda
- Erbet
- Erimilson
- Erisleide
- Erlanda
- Escarlet
- Estelito
- Etiane
- Eudivania
- Eurian
- Euzenira
- Evadro
- Evanise
- Evelaine
- Evylen
- Fabriciane
- Farias
- Farney
- Ferbanda
- Filismina
- Flaviany
- Florisa
- Fracinca
- Francalino
- Francelene
- Francely
- Francesca
- Francimari
- Francinelde
- Francisleide
- Francisxa
- Francoar
- Franicisco
- Fransca
- Frei
- Frenando
- Gabrielen
- Gabriellen
- Gaell
- Gardiel
- Gelza
- Geneide
- Genicleide
- Gerly
- Geronima
- Gersom
- Gesiana
- Gesiele
- Gesivaldo
- Gessildo
- Gevanildo
- Gildeni
- Gilliarde
- Gilmarcos
- Gilvanilson
- Giovany
- Girleane
- Gislan
- Giumara
- Gizelli
- Glaciene
- Gladyson
- Glaube
- Glaucilane
- Glaucileide
- Glaudiana
- Gleci
- Gledsom
- Gleiciara
- Gleisiano
- Gleyci
- Glice
- Goao
- Goncalinha
- Gracinha
- Guardalupe
- Havena
- Havylla
- Hayron
- Heiltor
- Helis
- Heloi
- Herdenia
- Hermenegilda
- Hernanda
- Hernande
- Herondina
- Heros
- Higina
- Hosano
- Huana
- Huriel
- Hycaro
- Hyorrana
- Iandara
- Iarlon
- Iatagan
- Idalva
- Idamar
- Idene
- Ilaneide
- Imeuda
- Inaiara
- Inaura
- Inelda
- Ineuda
- Ionaria
- Irace
- Irana
- Irineldo
- Irivaldo
- Irlanio
- Ironete
- Islara
- Ismaeli
- Ismaelita
- Ivair
- Ivonelda
- Ivonise
- Izomar
- Jacio
- Jadina
- Jadla
- Jaide
- Jaimison
- Jaksom
- Jamyli
- Jandeilson
- Janielli
- Janilo
- Jardenio
- Jarla
- Jasinta
- Jasinto
- Jayara
- Jebson
- Jeciana
- Jefessom
- Jeff
- Jeisson
- Jelma
- Jennyfe
- Jennyffer
- Jeso
- Jhames
- Jheyson
- Joangela
- Joce
- Joceliano
- Johnnatan
- Joicelene
- Joicilane
- Jonhantan
- Jonhe
- Jonnatan
- Jordi
- Josangela
- Josania
- Joscelio
- Joselir
- Josemira
- Joserlandia
- Josevando
- Josmar
- Jovanna
- Jozelio
- Jucirene
- Juditi
- Julene
- Juliara
- Jullyane
- Jusier
- Juvenaldo
- Kaciana
- Kaelen
- Kailla
- Kailton
- Kamili
- Kari
- Karia
- Kario
- Kariza
- Karolyna
- Kefera
- Kelliany
- Kellyana
- Kelyne
- Kenned
- Kenny
- Kessi
- Kethelin
- Kethlyn
- Kevelly
- Kevile
- Kevilla
- Kiane
- Klauber
- Kledson
- Klesia
- Klever
- Ladiane
- Lafaete
- Laiuson
- Laria
- Lastenia
- Launy
- Layrton
- Leangela
- Leao
- Leidejane
- Leidi
- Leidinara
- Leiza
- Leliana
- Lenivaldo
- Leonador
- Leonicio
- Leonisio
- Leosmar
- Leudivania
- Lhais
- Lidenbergue
- Lidiani
- Lidiomar
- Lidoina
- Lilane
- Liliani
- Lindaiana
- Lindeci
- Linderbergue
- Lindiana
- Lindines
- Lisania
- Livaldo
- Livino
- Lizzie
- Lopes
- Lorhana
- Lourran
- Lucielton
- Lucilande
- Lucleide
- Lucuana
- Luizianne
- Lurdenia
- Luzani
- Luzania
- Luzimaria
- Luzinara
- Macerlo
- Macsuel
- Madelaine
- Madeleine
- Maderson
- Magdalena
- Mailda
- Mair
- Mairlo
- Manoelle
- Manoeu
- Marcelane
- Marcieli
- Marcil
- Marcisa
- Mariazinha
- Maridalva
- Marileni
- Marinha
- Mariw
- Marizia
- Marleson
- Massimo
- Mauriceia
- Maxi
- Maxiel
- Mayan
- Maykson
- Mayne
- Mayumi
- Meguel
- Meirian
- Melane
- Meri
- Mikelson
- Mirielly
- Mirtenes
- Miryam
- Misia
- Misias
- Mislania
- Nacisa
- Nadjane
- Nafitali
- Naili
- Nalisson
- Narciza
- Nardier
- Natanieli
- Natanielly
- Nathacha
- Natiana
- Nauany
- Nedson
- Neimar
- Neirton
- Neiton
- Neiza
- Nelis
- Nerisvaldo
- Nicson
- Nikely
- Nikoly
- Norman
- Nycolly
- Oceliano
- Ocileide
- Odenia
- Odival
- Olaviana
- Olgarina
- Onorina
- Orlandia
- Ozivaldo
- Pedrita
- Porcina
- Prisciliane
- Raabi
- Rafaell
- Raiene
- Railany
- Raile
- Railma
- Railon
- Raimnda
- Raione
- Ramario
- Ramirez
- Ranyel
- Raviel
- Rayres
- Regilani
- Regilvania
- Reginaria
- Regineldo
- Regivam
- Rejani
- Relson
- Renaro
- Rickelmy
- Ridson
- Riginaldo
- Rikael
- Rilda
- Rivenia
- Robercio
- Robertino
- Robisom
- Ronario
- Rondinelli
- Rosano
- Rosemeri
- Rosenilson
- Rosiany
- Rosilangela
- Rosile
- Rosileudo
- Rosimeiri
- Rosivando
- Roziene
- Rudiney
- Rudnei
- Rut
- Safia
- Saiury
- Samilli
- Samiry
- Sandalo
- Sandreane
- Sandrilene
- Sangelo
- Sebaatiao
- Seliana
- Semira
- Sephora
- Shaila
- Silania
- Sillas
- Silvahelena
- Silval
- Silvelino
- Silvonete
- Sioneide
- Sivone
- Sue
- Sulanita
- Suliene
- Sumara
- Suzilane
- Suzyane
- Sylmara
- Tacilio
- Taffarel
- Tairla
- Tallisson
- Talvani
- Tarco
- Tarles
- Tasia
- Tasio
- Tathiane
- Tatielly
- Taumaturgo
- Tavine
- Tayanna
- Tessio
- Thaisnara
- Thayslla
- Thaysson
- Tubias
- Uberto
- Uiliana
- Uly
- Valcicleide
- Valdeclecio
- Valdelan
- Valdelise
- Valdercio
- Valdilena
- Valne
- Vanadia
- Vanberto
- Vanderlenia
- Vanecia
- Varlene
- Veleda
- Venacio
- Veranir
- Veras
- Vilanilda
- Vincius
- Viniciu
- Vivyan
- Vladir
- Vyctor
- Walentina
- Wanderlane
- Wanesa
- Wedel
- Wedley
- Weldson
- Weles
- Welis
- Welitom
- Wendi
- Wenzel
- Wesilei
- Wilber
- Wiliany
- Wilk
- Wine
- Wiston
- Yannara
- Yarllei
- Yaslla
- Yhago
- Yzadora
- Zozimo
Como descobrir se o seu nome é raro
Para saber se o seu nome está entre os mais ou menos comuns, basta acessar a plataforma “Nomes no Brasil” do IBGE. O processo é simples:
- Acesse o site do projeto.
- Digite o nome ou sobrenome que deseja pesquisar.
- Veja quantas pessoas no Brasil têm o mesmo nome e em quais estados ele é mais presente.
É possível aplicar filtros como década de nascimento e sexo, permitindo entender se o nome é mais popular entre gerações antigas ou recentes.
Se o número de registros for alto — milhares, por exemplo —, o nome é considerado popular. Já nomes com poucos registros, ou não divulgados (o IBGE não exibe termos com menos de 20 ocorrências, por questões de sigilo), são classificados como raros.
Porque a popularidade dos nomes importa?
Além da curiosidade, conhecer a frequência dos nomes tem relevância prática e cultural. No marketing e nas pesquisas de mercado, por exemplo, esses dados ajudam a traçar perfis de público e identificar tendências de comportamento.
Do ponto de vista histórico, os nomes também refletem mudanças culturais e sociais. Nomes tradicionais, como Osvaldo e Terezinha, costumam ter idade média mais alta, enquanto Gael e Helena predominam entre as gerações mais jovens, revelando transformações nas preferências ao longo das décadas.