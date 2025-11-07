Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

IBGE revela nomes mais raros do Ceará; veja lista completa

Mais de 660 nomes de pessoas no Ceará são considerados raros; veja lista do IBGE

Saiba quais são os nomes considerados raros no Ceará; levantamento do IBGE mostra nomes únicos com apenas 15 registros no Estado
Autor Izabele Vasconcelos
Autor
Izabele Vasconcelos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Se você já se perguntou se o seu nome é comum ou exclusivo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) agora oferece uma resposta detalhada.

A nova base de dados “Nomes no Brasil”, lançada com informações do Censo Demográfico de 2022, revela a frequência e a distribuição de nomes e sobrenomes em todo o País.

No Ceará, o levantamento apontou mais de 660 nomes raros, cada um com apenas 15 registros no estado. Esses nomes aparecem em ordem alfabética na lista do IBGE e representam uma pequena fração da população cearense.

Leia mais

Lista completa: nomes raros do Ceará segundo o IBGE

A seguir, estão listados todos os nomes raros registrados no Ceará, segundo o IBGE, cada um com exatamente 15 ocorrências no estado (em ordem alfabética):

Abaixo, segue a lista completa conforme o levantamento:

  • Abnoan
  • Adamis
  • Adara
  • Adaugisa
  • Adelmir
  • Adely
  • Adir
  • Adresa
  • Adri
  • Adrilly
  • Adrizia
  • Adryelly
  • Aduardo
  • Adyna
  • Aethur
  • Afonsa
  • Afonson
  • Agamenom
  • Ageno
  • Akexandre
  • Alaiane
  • Alberlanio
  • Albestina
  • Aldacira
  • Aldecy
  • Aldenizo
  • Aldivania
  • Aleciana
  • Alexon
  • Aliria
  • Alizangela
  • Allycia
  • Alreni
  • Alri
  • Alvelina
  • Alyssom
  • Alzenete
  • Ambrozio
  • Anacleide
  • Anadete
  • Anadir
  • Anai
  • Anairton
  • Anastasia
  • Andreana
  • Andro
  • Anfonso
  • Anice
  • Ann
  • Anotnio
  • Antonelly
  • Antonip
  • Antoniq
  • Antonis
  • Antonivalda
  • Arcelina
  • Arhur
  • Arisio
  • Aristobulo
  • Aristonio
  • Arisvaldo
  • Arnando
  • Arnildo
  • Artemia
  • Artenildo
  • Aucilia
  • Auciliadora
  • Aucirene
  • Audirene
  • Audisia
  • Audrey
  • Augustin
  • Auriclecio
  • Aurilete
  • Aurislania
  • Auxilia
  • Auzinete
  • Ayshila
  • Ayslane
  • Azenaide
  • Balduino
  • Batolomeu
  • Benizio
  • Benonio
  • Bergue
  • Berta
  • Beuno
  • Brennda
  • Cananda
  • Carlinha
  • Carlla
  • Carpegiano
  • Cassiel
  • Catharine
  • Cawan
  • Ceila
  • Celivania
  • Celton
  • Cerlandia
  • Christiana
  • Ciara
  • Ciceeo
  • Cilmara
  • Cimaria
  • Cirio
  • Civirino
  • Claude
  • Claudenisio
  • Claudenora
  • Claudimiro
  • Claus
  • Cleanderson
  • Cleidiene
  • Cleidiomar
  • Cleinice
  • Cleiuton
  • Cleneide
  • Clenilce
  • Cleonara
  • Cleonir
  • Clevison
  • Conceissao
  • Crisciane
  • Crislano
  • Cristiely
  • Cristineide
  • Crisvania
  • Crystal
  • Dafni
  • Daguimar
  • Daiza
  • Danielton
  • Danilene
  • Danniele
  • Darle
  • Darlin
  • Darling
  • Davih
  • Deigo
  • Delandia
  • Delvanir
  • Delza
  • Demetria
  • Denisiane
  • Denisleo
  • Derneval
  • Desire
  • Devaldo
  • Dinha
  • Diomedes
  • Divane
  • Djan
  • Djauma
  • Domenica
  • Domine
  • Doracy
  • Doralina
  • Dorenildo
  • Dorivaldo
  • Edcleide
  • Edenilton
  • Edes
  • Edilanea
  • Ediline
  • Edinizia
  • Edion
  • Edirlane
  • Edislania
  • Edmea
  • Eduvirgem
  • Eduvirgens
  • Edvanira
  • Elais
  • Eleusa
  • Elianara
  • Eliasafe
  • Elieni
  • Elieuma
  • Eligiane
  • Elildo
  • Elinilda
  • Elisafan
  • Elisiano
  • Elito
  • Eliudo
  • Elivonete
  • Ellane
  • Ellyson
  • Elmiro
  • Elnir
  • Elsio
  • Elto
  • Elyda
  • Elzenira
  • Emanel
  • Emilayne
  • Endril
  • Enilza
  • Enivalda
  • Erbet
  • Erimilson
  • Erisleide
  • Erlanda
  • Escarlet
  • Estelito
  • Etiane
  • Eudivania
  • Eurian
  • Euzenira
  • Evadro
  • Evanise
  • Evelaine
  • Evylen
  • Fabriciane
  • Farias
  • Farney
  • Ferbanda
  • Filismina
  • Flaviany
  • Florisa
  • Fracinca
  • Francalino
  • Francelene
  • Francely
  • Francesca
  • Francimari
  • Francinelde
  • Francisleide
  • Francisxa
  • Francoar
  • Franicisco
  • Fransca
  • Frei
  • Frenando
  • Gabrielen
  • Gabriellen
  • Gaell
  • Gardiel
  • Gelza
  • Geneide
  • Genicleide
  • Gerly
  • Geronima
  • Gersom
  • Gesiana
  • Gesiele
  • Gesivaldo
  • Gessildo
  • Gevanildo
  • Gildeni
  • Gilliarde
  • Gilmarcos
  • Gilvanilson
  • Giovany
  • Girleane
  • Gislan
  • Giumara
  • Gizelli
  • Glaciene
  • Gladyson
  • Glaube
  • Glaucilane
  • Glaucileide
  • Glaudiana
  • Gleci
  • Gledsom
  • Gleiciara
  • Gleisiano
  • Gleyci
  • Glice
  • Goao
  • Goncalinha
  • Gracinha
  • Guardalupe
  • Havena
  • Havylla
  • Hayron
  • Heiltor
  • Helis
  • Heloi
  • Herdenia
  • Hermenegilda
  • Hernanda
  • Hernande
  • Herondina
  • Heros
  • Higina
  • Hosano
  • Huana
  • Huriel
  • Hycaro
  • Hyorrana
  • Iandara
  • Iarlon
  • Iatagan
  • Idalva
  • Idamar
  • Idene
  • Ilaneide
  • Imeuda
  • Inaiara
  • Inaura
  • Inelda
  • Ineuda
  • Ionaria
  • Irace
  • Irana
  • Irineldo
  • Irivaldo
  • Irlanio
  • Ironete
  • Islara
  • Ismaeli
  • Ismaelita
  • Ivair
  • Ivonelda
  • Ivonise
  • Izomar
  • Jacio
  • Jadina
  • Jadla
  • Jaide
  • Jaimison
  • Jaksom
  • Jamyli
  • Jandeilson
  • Janielli
  • Janilo
  • Jardenio
  • Jarla
  • Jasinta
  • Jasinto
  • Jayara
  • Jebson
  • Jeciana
  • Jefessom
  • Jeff
  • Jeisson
  • Jelma
  • Jennyfe
  • Jennyffer
  • Jeso
  • Jhames
  • Jheyson
  • Joangela
  • Joce
  • Joceliano
  • Johnnatan
  • Joicelene
  • Joicilane
  • Jonhantan
  • Jonhe
  • Jonnatan
  • Jordi
  • Josangela
  • Josania
  • Joscelio
  • Joselir
  • Josemira
  • Joserlandia
  • Josevando
  • Josmar
  • Jovanna
  • Jozelio
  • Jucirene
  • Juditi
  • Julene
  • Juliara
  • Jullyane
  • Jusier
  • Juvenaldo
  • Kaciana
  • Kaelen
  • Kailla
  • Kailton
  • Kamili
  • Kari
  • Karia
  • Kario
  • Kariza
  • Karolyna
  • Kefera
  • Kelliany
  • Kellyana
  • Kelyne
  • Kenned
  • Kenny
  • Kessi
  • Kethelin
  • Kethlyn
  • Kevelly
  • Kevile
  • Kevilla
  • Kiane
  • Klauber
  • Kledson
  • Klesia
  • Klever
  • Ladiane
  • Lafaete
  • Laiuson
  • Laria
  • Lastenia
  • Launy
  • Layrton
  • Leangela
  • Leao
  • Leidejane
  • Leidi
  • Leidinara
  • Leiza
  • Leliana
  • Lenivaldo
  • Leonador
  • Leonicio
  • Leonisio
  • Leosmar
  • Leudivania
  • Lhais
  • Lidenbergue
  • Lidiani
  • Lidiomar
  • Lidoina
  • Lilane
  • Liliani
  • Lindaiana
  • Lindeci
  • Linderbergue
  • Lindiana
  • Lindines
  • Lisania
  • Livaldo
  • Livino
  • Lizzie
  • Lopes
  • Lorhana
  • Lourran
  • Lucielton
  • Lucilande
  • Lucleide
  • Lucuana
  • Luizianne
  • Lurdenia
  • Luzani
  • Luzania
  • Luzimaria
  • Luzinara
  • Macerlo
  • Macsuel
  • Madelaine
  • Madeleine
  • Maderson
  • Magdalena
  • Mailda
  • Mair
  • Mairlo
  • Manoelle
  • Manoeu
  • Marcelane
  • Marcieli
  • Marcil
  • Marcisa
  • Mariazinha
  • Maridalva
  • Marileni
  • Marinha
  • Mariw
  • Marizia
  • Marleson
  • Massimo
  • Mauriceia
  • Maxi
  • Maxiel
  • Mayan
  • Maykson
  • Mayne
  • Mayumi
  • Meguel
  • Meirian
  • Melane
  • Meri
  • Mikelson
  • Mirielly
  • Mirtenes
  • Miryam
  • Misia
  • Misias
  • Mislania
  • Nacisa
  • Nadjane
  • Nafitali
  • Naili
  • Nalisson
  • Narciza
  • Nardier
  • Natanieli
  • Natanielly
  • Nathacha
  • Natiana
  • Nauany
  • Nedson
  • Neimar
  • Neirton
  • Neiton
  • Neiza
  • Nelis
  • Nerisvaldo
  • Nicson
  • Nikely
  • Nikoly
  • Norman
  • Nycolly
  • Oceliano
  • Ocileide
  • Odenia
  • Odival
  • Olaviana
  • Olgarina
  • Onorina
  • Orlandia
  • Ozivaldo
  • Pedrita
  • Porcina
  • Prisciliane
  • Raabi
  • Rafaell
  • Raiene
  • Railany
  • Raile
  • Railma
  • Railon
  • Raimnda
  • Raione
  • Ramario
  • Ramirez
  • Ranyel
  • Raviel
  • Rayres
  • Regilani
  • Regilvania
  • Reginaria
  • Regineldo
  • Regivam
  • Rejani
  • Relson
  • Renaro
  • Rickelmy
  • Ridson
  • Riginaldo
  • Rikael
  • Rilda
  • Rivenia
  • Robercio
  • Robertino
  • Robisom
  • Ronario
  • Rondinelli
  • Rosano
  • Rosemeri
  • Rosenilson
  • Rosiany
  • Rosilangela
  • Rosile
  • Rosileudo
  • Rosimeiri
  • Rosivando
  • Roziene
  • Rudiney
  • Rudnei
  • Rut
  • Safia
  • Saiury
  • Samilli
  • Samiry
  • Sandalo
  • Sandreane
  • Sandrilene
  • Sangelo
  • Sebaatiao
  • Seliana
  • Semira
  • Sephora
  • Shaila
  • Silania
  • Sillas
  • Silvahelena
  • Silval
  • Silvelino
  • Silvonete
  • Sioneide
  • Sivone
  • Sue
  • Sulanita
  • Suliene
  • Sumara
  • Suzilane
  • Suzyane
  • Sylmara
  • Tacilio
  • Taffarel
  • Tairla
  • Tallisson
  • Talvani
  • Tarco
  • Tarles
  • Tasia
  • Tasio
  • Tathiane
  • Tatielly
  • Taumaturgo
  • Tavine
  • Tayanna
  • Tessio
  • Thaisnara
  • Thayslla
  • Thaysson
  • Tubias
  • Uberto
  • Uiliana
  • Uly
  • Valcicleide
  • Valdeclecio
  • Valdelan
  • Valdelise
  • Valdercio
  • Valdilena
  • Valne
  • Vanadia
  • Vanberto
  • Vanderlenia
  • Vanecia
  • Varlene
  • Veleda
  • Venacio
  • Veranir
  • Veras
  • Vilanilda
  • Vincius
  • Viniciu
  • Vivyan
  • Vladir
  • Vyctor
  • Walentina
  • Wanderlane
  • Wanesa
  • Wedel
  • Wedley
  • Weldson
  • Weles
  • Welis
  • Welitom
  • Wendi
  • Wenzel
  • Wesilei
  • Wilber
  • Wiliany
  • Wilk
  • Wine
  • Wiston
  • Yannara
  • Yarllei
  • Yaslla
  • Yhago
  • Yzadora
  • Zozimo

Leia mais

Como descobrir se o seu nome é raro

Para saber se o seu nome está entre os mais ou menos comuns, basta acessar a plataforma “Nomes no Brasil” do IBGE. O processo é simples:

  1. Acesse o site do projeto.
  2. Digite o nome ou sobrenome que deseja pesquisar.
  3. Veja quantas pessoas no Brasil têm o mesmo nome e em quais estados ele é mais presente.

É possível aplicar filtros como década de nascimento e sexo, permitindo entender se o nome é mais popular entre gerações antigas ou recentes.

Se o número de registros for alto — milhares, por exemplo —, o nome é considerado popular. Já nomes com poucos registros, ou não divulgados (o IBGE não exibe termos com menos de 20 ocorrências, por questões de sigilo), são classificados como raros.

 

>> Siga o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp

Porque a popularidade dos nomes importa?

Além da curiosidade, conhecer a frequência dos nomes tem relevância prática e cultural. No marketing e nas pesquisas de mercado, por exemplo, esses dados ajudam a traçar perfis de público e identificar tendências de comportamento.

Do ponto de vista histórico, os nomes também refletem mudanças culturais e sociais. Nomes tradicionais, como Osvaldo e Terezinha, costumam ter idade média mais alta, enquanto Gael e Helena predominam entre as gerações mais jovens, revelando transformações nas preferências ao longo das décadas.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar