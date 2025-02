Ipece: Quixeramobim tem a menor vulnerabilidade social do Ceará entre jovens

Dos 184 municípios do Estado, dois — Quixeramobim e Potiretama — tiveram números inferiores. Foram 0.1898 e 0.1928, respectivamente. O IVSJ é um índice multidimensional que contempla as dimensões principais de saúde, educação, trabalho e violência. Quanto menor o valor do índice, que vai de zero a 1, melhor. E quanto mais próximo de 1, pior.

Na década que vai 2013 até 2023, foi registrada uma redução na vulnerabilidade social dos jovens no Ceará. A maioria dos municípios passou a ser classificada com índices baixos ou muito baixos. É o que aponta o Índice de Vulnerabilidade Social da Juventude (IVSJ), novo estudo publicado pela Diretoria de Estudos Sociais (Disoc), do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará ( Ipece ).

O evento para apresentar os dados ocorreu na sexta-feira, 31, no auditório do Ipece, no bairro Cambeba, em Fortaleza, com a presença de representantes de órgãos públicos e privados.

No Ceará, existem 135 municípios situados entre 0,200 a 0,399, um IVSJ considerado baixo. É o caso da capital, Fortaleza , com 0.3503. Enquanto outras 47 cidades cearenses contam com 0,400 a 0,599, ou seja, no nível intermediário. Nenhuma localidade cearense está situado nas duas outras faixas: alto, de 0,600 a 0,799, e muito alto, de 0,800 a 1, conforme o levantamento.

As fontes de dados utilizadas pelo Ipece são o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), do Ministério da Saúde (MS); o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do MS; e a Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério da Economia (ME).

Já as que tem índice mais elevados - e, segundo a metodologia do IVSJ, enfrentam maiores desafios, são: Potengi, Paramoti, Itatira, Alto Santo, Itaiçaba, Forquilha, São João do Jaguaribe, Araripe, Hidrolândia e Penaforte. “O índice sintetiza as principais dimensões sociais que estão diretamente associadas ao bem-estar dos jovens. E vai auxiliar os municípios cearenses e o Governo do Ceará na formatação de políticas públicas para a juventude”, diz Alfredo Pessoa, diretor Geral do Ipece.

As dez cidades melhores posicionadas em relação a vulnerabilidade social da juventude são: Quixeramobim, Potiretama, Aratuba, Pereiro, Palmácia, Tabuleiro do Norte, Cruz, Jaguaruana, Croatá e Russas.

Estiveram presentes no evento que teve transmissão on-line: a secretária executiva da Juventude, Denise Carneiro Bessa; Magno Castelo, do Instituto de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Estado do Ceará (Inesp); Lucas Vidal, do Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PreVio); Priscila Rodrigues, da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag); e Renan Ridley, secretário executivo do Trabalho e Empreendedorismo.

O IVSJ é um índice multidimensional que contempla as dimensões principais de saúde, educação, trabalho e violência. Quanto menor o valor do índice, que vai de zero a 1, melhor. E quanto mais próximo de 1, pior. O estudo cumpre o Art. 8º da Lei. 17.086 de 25 de outubro de 2019 que estabeleceu o “Programa Superação: Uma Nova Geração de Políticas Públicas para a Juventude” no âmbito do Governo do Estado do Ceará.

Há um alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) do núcleo central da Agenda 2030, a qual estabelece um plano de ação mais sustentável até 2030. Dos 17 objetivos, quatro estão associados às dimensões do IVSJ, são eles: