Sobral, Eusébio e Marco lideram Índice de Desenvolvimento Municipal, segundo o Ipece

O indicador, medido a partir de quatro dimensões: economia, governança pública, social e ambiental, também apresentou evolução no Estado, saindo de uma média geral de 0,5042, em 2019, para 0,5703, em 2022.

Sobral, Eusébio e Marco são os municípios cearenses com melhor Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM) , segundo o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

Para o presidente do Ipece , Alfredo Pessoa, o levantamento ajuda a compreender não apenas a situação de um município isoladamente, mas também a importância de trabalhar em conjunto por meio de consórcios, algo essencial para a política pública.

Além destes, completam as dez primeiras posições do ranking: Aracati (0,6921),Jaguaribe (0,6804), Alcântaras (0,6802), Horizonte (0,6784), Fortaleza ( 0,6733), Tauá ( 0,6692) e Novas Russas (0,6685).

Em 2019, a Capital ocupava o terceiro lugar no ranking, porém, obtinha um índice menor (0,6630). Conforme explicou o analista de políticas públicas do Ipece, Cleyber Medeiros, o resultado significa que outros municípios apresentaram desempenhos melhores do que Fortaleza.

"Quando analisamos o índice, observamos que o município avançou na dimensão ambiental e na social, melhorando as condições de saúde e educação. Na dimensão econômica, manteve-se estável. No entanto, na governança pública, houve uma queda. Os indicadores dessa dimensão incluem a gestão fiscal e a transparência dos municípios."