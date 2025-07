Ceará é o 4° estado no País onde idosos menos acessam a internet, diz IBGE

Fortemente disseminado entre os jovens, o acesso à internet ainda é um desafio para os idosos no Ceará . Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta quinta-feira, 24, indicam que apenas 59,3% dos cearenses a partir dos 60 anos frequentam ambientes online, quarto menor índice entre todos os estados do País.

Os principais internautas do Estado são o público entre 14 e 49 anos de idade, dos quais mais de 90% estão conectados à internet, com destaque para a faixa etária de 20 a 24 anos, que tem 97,8% do seu contingente online.

Motivos para menor uso da internet entre idosos vão de dificuldade à indisponibilidade

A pesquisa também listou os sete principais motivos pelos quais os idosos deixam de acessar a internet no País. O principal deles é a falta de conhecimento sobre como utilizar as ferramentas online, apontada por 66% dos idosos que não estiveram online no recorte do estudo.

Em seguida vem a falta de necessidade do uso, resposta dada por 22% do grupo. O levantamento ainda coletou as respostas referentes aos valores dos serviços de internet e equipamentos necessários para o uso, falta de disponibilidade nos locais que os idosos frequentam, falta de tempo e preocupação com privacidade ou segurança.