Índice de crianças de 10 a 13 anos online no Ceará salta de 55% para 84%, aponta IBGE

Exploração sexual infantil na internet bate recorde em 2023

A inserção das crianças ao uso de ferramentas online tem acontecido cada vez mais cedo no Ceará. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta quinta-feira, 24, indicam que o percentual de cearenses entre 10 e 13 anos que acessam a internet saltou de 55,9% em 2016 para 84,4% no ano passado. A informação faz parte da Pnad Contínua: Características de Tecnologia da Informação e Comunicação (Pnad TIC) 2024, que analisa a conexão à internet, serviços de streaming, sinal de streaming, rádio e outras ferramentas em todo o Brasil.

Com o crescimento, as crianças reduziram a diferença para a faixa etária entre 20 e 24 anos, que atualmente é a que mais acessa a internet no Estado. A distância que em 2016 era de 17,8%, agora figura na casa dos 13%. Os pequenos, entretanto, foram pela primeira vez ultrapassados pelos usuários entre 50 e 59 anos, que marcaram 84,8% na Pnad TIC 2024. As crianças agora são o segundo grupo menos conectado no Estado, à frente apenas dos idosos, com 59,3% de seu público online. O índice voltou a crescer nesta edição da pesquisa, após ter caído entre 2022 e 2023 (88,3% para 84,1%). Este foi o quarto ano consecutivo em que mais de 80% das crianças cearenses de 10 a 13 anos estavam na internet. Houve também crescimento no resultado geral do Estado, que atingiu 86,4% de sua população online, atrás somente de 2022, que teve mais de 88% dos cearenses usando a internet.

Houve também crescimento no resultado geral do Estado, que atingiu 86,4% de sua população online, atrás somente de 2022, que teve mais de 88% dos cearenses usando a internet. Percentual de crianças entre 10 e 13 anos que acessam a internet por estado ​ Quase metade das crianças cearenses têm celular para uso pessoal O crescimento do acesso de crianças à internet pode estar relacionado ao aumento também do número de jovens com celulares nas mãos. Segundo a Pnad TIC, 49,4% dos cearenses entre 10 e 13 anos possuem um telefone para uso pessoal, cerca de 16 pontos percentuais a mais que em 2016, quando a pesquisa foi iniciada. O salto registrado no Ceará acompanhou o cenário de todo País, onde hoje 56,5% desse público tem um aparelho próprio. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o percentual chega a mais de 70%.