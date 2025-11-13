Mais de 150 pacientes estavam no Hospital César Cals durante incêndio

Após incêndio em subestação de energia, Hospital Cesar Cals, no Centro de Fortaleza, faz transferência de recém-nascidos / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Cerca de 160 pacientes estavam internados no momento em que um incêndio atingiu o Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), no bairro Centro, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira, 13. As informações foram confirmadas pela secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara, em entrevista à rádio O POVO CBN. De acordo com a gestora, o hospital conta com 293 leitos, sendo mais de 150 ocupados no momento do incêndio. Os leitos são divididos entre gestantes em trabalho de parto, mães com recém-nascidos e bebês em diferentes níveis de risco, distribuídos entre berçário e unidades de terapia intensiva.

“Nós tínhamos, no momento do incêndio, cerca de 20 bebês no berçário de médio risco e outros 20 na UTI Neonatal”, explicou Tânia Mara. A transferência dos pacientes foi feita conforme o nível de complexidade de cada caso. Um comboio de ambulâncias foi mobilizado para levar os pacientes a outras unidades hospitalares da Capital. Entre os destinos estão o Hospital Universitário Walter Cantídio, o Hospital Waldemar de Alcântara, o Hospital da Mulher, e o Hospital Gonzaguinha de Messejana, que recebeu parte das gestantes transferidas. A titular da Sesa informou ainda que o Hospital César Cals não funcionará nesta quinta e sexta-feira,14. As equipes seguem atuando nas transferências e avaliação das condições estruturais do prédio. “No final do dia, vamos apresentar um relatório com o número total de bebês de cada complexidade, além das gestantes e dos locais para onde foram transferidos. Nosso objetivo é garantir transparência e tranquilizar a população”, afirmou Tânia Mara.

Incêndio ocorreu em subestação de energia e já foi controlado A Enel Distribuição Ceará informou, em nota, que houve um defeito interno na rede de energia local, que é de responsabilidade do Hospital César Cals. A empresa disse que, preventivamente, realizou um desligamento emergencial na unidade hospitalar de forma a garantir os trabalhos das autoridades. “A distribuidora informa ainda que também deslocou geradores e equipe especializada para prestar o apoio necessário durante a ocorrência”, disse.



Os bebês das UTIs Neonatais 1 e 2, além de pacientes da UTI Adulto, foram retirados do local e encaminhados ao ambulatório do Hospital César Cals, anexo à unidade localizado na avenida Imperador. De acordo com o major Aluízio Freire, superior de operações do Corpo de Bombeiro Militar do Ceará (CBMCE), os bombeiros foram acionados por volta das 10h50min. A primeira guarnição chegou ao local e encontrou um incêndio restrito à sala de geradores de energia do hospital.