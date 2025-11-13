Mais de 150 pacientes estavam no Hospital César Cals durante incêndio

Mais de 150 pacientes estavam no Hospital César Cals durante incêndioEntre os pacientes, que foram transferidos, estavam gestantes e recém-nascidos internados em unidades de médio e alto risco
Cerca de 160 pacientes estavam internados no momento em que um incêndio atingiu o Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), no bairro Centro, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira, 13. As informações foram confirmadas pela secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara, em entrevista à rádio O POVO CBN.
De acordo com a gestora, o hospital conta com 293 leitos, sendo mais de 150 ocupados no momento do incêndio. Os leitos são divididos entre gestantes em trabalho de parto, mães com recém-nascidos e bebês em diferentes níveis de risco, distribuídos entre berçário e unidades de terapia intensiva.
“Nós tínhamos, no momento do incêndio, cerca de 20 bebês no berçário de médio risco e outros 20 na UTI Neonatal”, explicou Tânia Mara. A transferência dos pacientes foi feita conforme o nível de complexidade de cada caso.
Um comboio de ambulâncias foi mobilizado para levar os pacientes a outras unidades hospitalares da Capital. Entre os destinos estão o Hospital Universitário Walter Cantídio, o Hospital Waldemar de Alcântara, o Hospital da Mulher, e o Hospital Gonzaguinha de Messejana, que recebeu parte das gestantes transferidas.
A titular da Sesa informou ainda que o Hospital César Cals não funcionará nesta quinta e sexta-feira,14. As equipes seguem atuando nas transferências e avaliação das condições estruturais do prédio.
“No final do dia, vamos apresentar um relatório com o número total de bebês de cada complexidade, além das gestantes e dos locais para onde foram transferidos. Nosso objetivo é garantir transparência e tranquilizar a população”, afirmou Tânia Mara.
Incêndio ocorreu em subestação de energia e já foi controlado
A Enel Distribuição Ceará informou, em nota, que houve um defeito interno na rede de energia local, que é de responsabilidade do Hospital César Cals.
A empresa disse que, preventivamente, realizou um desligamento emergencial na unidade hospitalar de forma a garantir os trabalhos das autoridades.
“A distribuidora informa ainda que também deslocou geradores e equipe especializada para prestar o apoio necessário durante a ocorrência”, disse.
Os bebês das UTIs Neonatais 1 e 2, além de pacientes da UTI Adulto, foram retirados do local e encaminhados ao ambulatório do Hospital César Cals, anexo à unidade localizado na avenida Imperador.
De acordo com o major Aluízio Freire, superior de operações do Corpo de Bombeiro Militar do Ceará (CBMCE), os bombeiros foram acionados por volta das 10h50min.
A primeira guarnição chegou ao local e encontrou um incêndio restrito à sala de geradores de energia do hospital.
Ainda de acordo com o major, o incêndio provocou a interrupção do fornecimento de energia no hospital, embora a estrutura principal não tenha sido afetada. Ele explicou que as chamas se concentraram na área dos geradores. “O que causou o incêndio, somente uma perícia para identificar”, afirmou.
Bebês em incubadoras chegaram a ser levados para o Beco da Poeira
Após o incêndio, alguns recém-nascidos em incubadoras foram levados para área interna do shopping comercial “Beco da Poeira”, também localizado na avenida Imperador, no Centro de Fortaleza.
Os pacientes foram encaminhados ao local por necessitarem de energia para o funcionamento das incubadoras.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram os recém-nascidos em um dos corredores do shopping, cercados por roupas e acompanhados por profissionais de saúde que prestam assistência no local, além dos comerciantes e população.
Com informações do repórter Kleber Carvalho
