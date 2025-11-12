Obras do Hospital Nossa Senhora da Conceição devem ser concluídas até março de 2026

Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará, contará com 144 leitos / Crédito: FÁBIO LIMA

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), declarou que as obras de reforma do Hospital Nossa Senhora da Conceição, localizado no bairro Conjunto Ceará, devem ser concluídas até maio de 2026. O anunciou foi feito na manhã desta quarta-feira, 12, durante evento de entrega de leitos no Instituto Doutor José Frota (IJF). LEIA TAMBÉM | Prefeitura de Fortaleza anuncia calçados para todos os estudantes da rede de ensino



A nova estrutura contará com 144 leitos, incluindo 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de um centro de imagem e espaços ampliados de atendimento. O investimento é de cerca de R$ 20 milhões. “Não será apenas uma maternidade, mas um hospital mesmo para atender bem a população de Fortaleza, especialmente os moradores daquela região”, disse Evandro. Segundo o prefeito, o equipamento será completamente requalificado. “Será uma nova unidade. Para vocês terem uma ideia, antes havia lá 60 leitos, dos quais apenas 10 funcionavam. O hospital operava parcialmente, em condições muito precárias: de uma área total de 5.900 m², apenas 1.300 m² estavam em uso, com funcionamento restrito à maternidade”, afirmou. No ultimo mês de outubro, a Prefeitura chegou a informar que a obra de requalificação do hospital estava com 55% dos serviços concluídos.

A unidade foi parcialmente fechada em 30 de setembro daquele ano, quando foi assinada a ordem de serviço para reforma. A obra foi planejada com prazo de 24 meses. Desde então, o hospital manteve apenas o atendimento da maternidade. LEIA TAMBÉM | Reforma Praça do Ferreira: bloqueios mudam rotina de pedestres, motoristas e passageiros

Em março de 2025, já na gestão do prefeito Evandro Leitão (PT), todas as pacientes internadas, servidores e equipamentos remanescentes foram transferidos para outros hospitais da Capital. Somente após essa transferência é que a reforma foi efetivamente iniciada.