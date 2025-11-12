Obras do Hospital Nossa Senhora da Conceição devem ser concluídas até março de 2026

Obras do Hospital Nossa Senhora da Conceição devem ser concluídas até março de 2026Novo Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará, terá 144 leitos, incluindo 10 de UTI. Anúncio foi feito na manhã desta quarta, 12
O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), declarou que as obras de reforma do Hospital Nossa Senhora da Conceição, localizado no bairro Conjunto Ceará, devem ser concluídas até maio de 2026. O anunciou foi feito na manhã desta quarta-feira, 12, durante evento de entrega de leitos no Instituto Doutor José Frota (IJF).
A nova estrutura contará com 144 leitos, incluindo 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de um centro de imagem e espaços ampliados de atendimento. O investimento é de cerca de R$ 20 milhões.
“Não será apenas uma maternidade, mas um hospital mesmo para atender bem a população de Fortaleza, especialmente os moradores daquela região”, disse Evandro. Segundo o prefeito, o equipamento será completamente requalificado.
“Será uma nova unidade. Para vocês terem uma ideia, antes havia lá 60 leitos, dos quais apenas 10 funcionavam. O hospital operava parcialmente, em condições muito precárias: de uma área total de 5.900 m², apenas 1.300 m² estavam em uso, com funcionamento restrito à maternidade”, afirmou.
No ultimo mês de outubro, a Prefeitura chegou a informar que a obra de requalificação do hospital estava com 55% dos serviços concluídos.
Antes do fechamento, o hospital oferecia internação em obstetrícia com atendimento 24 horas. Segundo moradores, o local já chegou a contar com emergência, pediatria e exames laboratoriais. Esses serviços foram sendo gradualmente suspensos ainda na gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio.
Em setembro de 2024, O POVO chegou a publicar a denúncia do Sindicato dos Médicos do Ceará (Simec) sobre a retirada de equipamentos e materiais do Hospital Nossa Senhora da Conceição pela Prefeitura de Fortaleza. Na época, a gestão do então prefeito José Sarto (PDT) explicou que a remoção fazia parte do processo de reforma da unidade.
A unidade foi parcialmente fechada em 30 de setembro daquele ano, quando foi assinada a ordem de serviço para reforma. A obra foi planejada com prazo de 24 meses. Desde então, o hospital manteve apenas o atendimento da maternidade.
Em março de 2025, já na gestão do prefeito Evandro Leitão (PT), todas as pacientes internadas, servidores e equipamentos remanescentes foram transferidos para outros hospitais da Capital. Somente após essa transferência é que a reforma foi efetivamente iniciada.
Ainda durante o evento desta quarta-feira, o prefeito Evandro anunciou o início de obras de requalificação de outros três hospitais municipais: o Hospital Distrital Gonzaga Mota (Gonzaguinha) Barra do Ceará e Frotinhas da Parangaba e do Antônio Bezerra. A previsão é que as intervenções sejam concluídas até o meio de 2026.