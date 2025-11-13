Incêndio no César Cals: Enel afirma defeito na rede interna

Incêndio no César Cals: Enel afirma que houve defeito na rede elétrica internaA Enel informou ainda que realizou o desligamento emergencial para garantir os trabalhos contra o fogo e no cuidado com os pacientes
Após incêndio no Hospital César Cals, na manhã desta terça-feira, 13, a Enel Distribuidora afirmou, em nota, que "houve um defeito interno na rede de energia local, que é de responsabilidade do Hospital".
A Enel informou ainda que realizou o desligamento emergencial para garantir os trabalhos contra o fogo e no cuidado com os pacientes.
"A distribuidora informa ainda que também deslocou geradores e equipe especializada para prestar o apoio necessário durante a ocorrência", cita a nota.
O POVO solicitou informações sobre o incêndio à Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), mas ainda não obteve retorno.
O secretário da Casa Civil do Governo do Ceará, Chagas Vieira, entretanto, informou nas redes sociais que o incêndio ocorreu "na subestação de energia externa".
Com informações do repórter Kleber Carvalho
