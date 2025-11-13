Incêndio no César Cals: Enel afirma defeito na rede interna

Incêndio é registrado no Hospital César Cals, em Fortaleza / Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO

Após incêndio no Hospital César Cals, na manhã desta terça-feira, 13, a Enel Distribuidora afirmou, em nota, que "houve um defeito interno na rede de energia local, que é de responsabilidade do Hospital". A Enel informou ainda que realizou o desligamento emergencial para garantir os trabalhos contra o fogo e no cuidado com os pacientes.