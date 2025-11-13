Quatro pessoas são baleadas em tentativa de homicídio em Fortaleza

Quatro pessoas são baleadas em via pública de FortalezaAção criminosa aconteceu na noite dessa quarta-feira, 12, no bairro Parque São José. As vítimas foram socorridas para uma unidade hospitalar na Capital
Quatro pessoas foram baleadas em uma tentativa de homicídio no bairro Parque São José, em Fortaleza, na noite dessa quarta-feira, 12. As vítimas foram lesionadas em via pública e socorridas para uma unidade hospitalar.
Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para a ocorrência. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. Nenhum suspeito foi preso até o momento.
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso por meio do 19º Distrito Policial (19° DP).
“Diligências são realizadas com o intuito de identificar os suspeitos do crime”, disse a pasta. Informações preliminares apontaram que uma pessoa teria sido morta na ação criminosa, mas a SSPDS não confirmou a morte.