Quatro pessoas são baleadas em tentativa de homicídio em Fortaleza

Ação criminosa aconteceu na noite dessa quarta-feira, 12, no bairro Parque São José. As vítimas foram socorridas para uma unidade hospitalar na Capital

Quatro pessoas foram baleadas em uma tentativa de homicídio no bairro Parque São José, em Fortaleza, na noite dessa quarta-feira, 12. As vítimas foram lesionadas em via pública e socorridas para uma unidade hospitalar.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para a ocorrência. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. Nenhum suspeito foi preso até o momento.