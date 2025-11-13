Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quatro pessoas são baleadas em tentativa de homicídio em Fortaleza

Quatro pessoas são baleadas em via pública de Fortaleza

Ação criminosa aconteceu na noite dessa quarta-feira, 12, no bairro Parque São José. As vítimas foram socorridas para uma unidade hospitalar na Capital
Autor Mirla Nobre
Autor
Mirla Nobre Repórter-trainee
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Quatro pessoas foram baleadas em uma tentativa de homicídio no bairro Parque São José, em Fortaleza, na noite dessa quarta-feira, 12. As vítimas foram lesionadas em via pública e socorridas para uma unidade hospitalar.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para a ocorrência. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

Leia Mais | Outubro registra o maior número de homicídios de 2025 no Ceará

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso por meio do 19º Distrito Policial (19° DP).

“Diligências são realizadas com o intuito de identificar os suspeitos do crime”, disse a pasta. Informações preliminares apontaram que uma pessoa teria sido morta na ação criminosa, mas a SSPDS não confirmou a morte.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar