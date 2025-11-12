Banco de leite humano do Hospital César Cals muda telefone para doações

Foto de apoio ilustrativo: banco de leite materno do Hospital Geral Doutor César Cals (HGCC), localizado em Fortaleza, está com novo número de contato / Crédito: FÁBIO LIMA

O Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital Geral Doutor César Cals (HGCC), unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), localizado em Fortaleza, está com um novo número de contato: (85) 3125-9738. Doação de leite materno no Ceará soma 134 mil litros em 22 anos; VEJA



Funcionamento é 24 horas tanto para ligações telefônicas quanto para mensagens via WhatsApp, buscando facilitar atendimento a mães lactantes e doadoras.

As visitas domiciliares realizadas seguem rotas predefinidas, que contemplam todos os bairros da Capital, bem como parte de Caucaia, atendida às sextas-feiras. “Doar leite é um gesto simples, mas de enorme impacto. É a forma mais pura de solidariedade e cuidado”, reforçou Quintela. Segundo o Hospital, cada doação ajuda a salvar vidas. Para a doadora Camila Martins de Medeiros, 34, o processo de transição foi tranquilo e bem conduzido pela equipe após mudança.