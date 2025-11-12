Banco de leite humano do Hospital César Cals muda telefone para doações

Banco de leite humano do Hospital César Cals muda telefone para doaçõesHospital Geral Doutor César Cals (HGCC) divulga novo número de contato para doação de leite materno a bebês prematuros e recém-nascidos internados, em Fortaleza
O Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital Geral Doutor César Cals (HGCC), unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), localizado em Fortaleza, está com um novo número de contato: (85) 3125-9738.
Funcionamento é 24 horas tanto para ligações telefônicas quanto para mensagens via WhatsApp, buscando facilitar atendimento a mães lactantes e doadoras.
Por meio desse canal, é possível tirar dúvidas sobre amamentação, receber orientações, realizar cadastro para doação e agendar coleta domiciliar do material.
Benefício se destina a bebês prematuros e recém-nascidos internados, sem possibilidade de amamentação direta pela genitora.
Atendimento ainda segue padrão de funcionamento e logística habituais
De acordo com a enfermeira do HGCC Andrea Quintela, o serviço mantém o funcionamento e a logística de coleta habituais. Atendimento presencial também é ofertado.
As visitas domiciliares realizadas seguem rotas predefinidas, que contemplam todos os bairros da Capital, bem como parte de Caucaia, atendida às sextas-feiras.
“Doar leite é um gesto simples, mas de enorme impacto. É a forma mais pura de solidariedade e cuidado”, reforçou Quintela. Segundo o Hospital, cada doação ajuda a salvar vidas.
Para a doadora Camila Martins de Medeiros, 34, o processo de transição foi tranquilo e bem conduzido pela equipe após mudança.
“Fomos avisadas com antecedência. Assim que o novo número foi ativado, a equipe nos orientou e criou um grupo para manter a comunicação. Eles ficaram repetindo várias vezes para que a informação não se perdesse. Tudo foi feito de maneira muito organizada”, descreveu Camila em matéria divulgada pela Sesa.
Ela pôde contribuir duas vezes para a campanha conforme suas gestações.
“É um orgulho que eu tenho. Costumo dizer que é o meu hobby tirar leite para os meninos. Toda segunda-feira, a equipe vem buscar aqui em casa”, contou.
Serviço
Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital Geral Doutor César Cals (HGCC)
- Onde: avenida Imperador, 545, Centro - Fortaleza (CE);
- Telefone: (85) 3125-9738;
- Funcionamento: 24 horas por dia.