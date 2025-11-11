Ministério Público denuncia dono de cartório em Fortaleza por peculato

Ministério Público denuncia dono de cartório em Fortaleza por peculatoSuspeito é acusado de desviar mais de 2 milhões de reais que seriam destinados ao MPCE durante oito anos
Dono do cartório do 2º Ofício de Notas de Fortaleza, também conhecido como Cartório Martins, localizado no bairro Parque Manibura, foi denunciado por desviar recursos que seriam destinados para o Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público do Ceará (FRMMP).
Ele foi denunciado pela prática do crime de peculato e teria se apropriado de R$2.684.190,30, entre julho de 2017 e julho de 2025. Denúncia do MPCE foi feita nessa segunda-feira, 10, por meio da 90ª Promotoria de Justiça da Capital, requerendo ainda a perda do cargo público.
Dono do cartório reconheceu que não havia repassado valores
Na denúncia, a Promotoria ressalta que o dono do cartório reconheceu, em audiência extrajudicial no dia 1º de outubro de 2024, que não havia repassado os valores ao FRMMP.
Na ocasião, de acordo com o MPCE, Cláudio pediu prazo para parcelamento, sem apresentar proposta efetiva. Mesmo assim, ele teria continuado a se apropriar dos valores entre outubro do ano passado e julho deste ano.
A conduta criminosa levou o MP, com apoio da Polícia Civil (PC), a deflagrar a Operação “Corrupção Zero”, no dia 13 de outubro deste ano. Diante disso, ele foi afastado da titularidade do estabelecimento por 180 dias.
Foram apreendidos cerca de R$ 12.500,00 em dinheiro no Cartório e determinado o bloqueio de todos os valores nas contas do Ofício e do próprio acusado, além de documentos que comprovaram movimentações incompatíveis com a renda declarada.
Veículos registrados no nome do investigado ou de pessoas próximas também foram identificados.
Segundo o Ministério, o caso levou a 90ª Promotoria de Justiça a pedir a perda dos bens para abatimento do valor não repassado.
De acordo com o promotor de Justiça Igor Pinheiro, a denúncia encerra a primeira fase das investigações, que continuarão para apurar outros supostos crimes conexos que foram descobertos.
O POVO entrou em contato com o Cartório. Essa matéria será atualizada mediante retorno.
Denúncias
Em Fortaleza, a população pode encaminhar denúncias de corrupção de supostos crimes para a Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça Criminais entrando em contato através do telefone (85) 3218-7637 ou do e-mail [email protected].
Já no Interior, a Promotoria de Justiça do município, em questão, deve ser procurada.