Ministério Público denuncia dono de cartório em Fortaleza por peculato

Dono do cartório do 2º Ofício de Notas de Fortaleza, também conhecido como Cartório Martins, localizado no bairro Parque Manibura, foi denunciado por desviar recursos que seriam destinados para o Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público do Ceará (FRMMP). Ele foi denunciado pela prática do crime de peculato e teria se apropriado de R$2.684.190,30, entre julho de 2017 e julho de 2025. Denúncia do MPCE foi feita nessa segunda-feira, 10, por meio da 90ª Promotoria de Justiça da Capital, requerendo ainda a perda do cargo público.

A conduta criminosa levou o MP, com apoio da Polícia Civil (PC), a deflagrar a Operação “Corrupção Zero”, no dia 13 de outubro deste ano. Diante disso, ele foi afastado da titularidade do estabelecimento por 180 dias. Foram apreendidos cerca de R$ 12.500,00 em dinheiro no Cartório e determinado o bloqueio de todos os valores nas contas do Ofício e do próprio acusado, além de documentos que comprovaram movimentações incompatíveis com a renda declarada. Veículos registrados no nome do investigado ou de pessoas próximas também foram identificados.