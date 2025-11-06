Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prefeitura de Fortaleza anuncia calçados para todos os estudantes da rede de ensino

Prefeitura de Fortaleza anuncia calçados para todos os estudantes da rede de ensino

A promessa é de que a entrega seja feita "ao longo de 2026"
Atualizado às Autor Cidades O POVO
Autor
Cidades O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em postagem nas redes sociais, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou que todos os alunos da rede de ensino municipal deverão ter calçado fornecidos pela Prefeitura. 

A promessa é de que a entrega seja feita "ao longo de 2026". "Para as crianças do 1º ao 9º ano, forneceremos tênis e para os anos iniciais, alpargatas", disse. 

Em agosto, após realização de concurso, o novo uniforme para os estudantes da rede pública da Capital foi anunciado. No dia do lançamento, o secretário da Educação, Idilvan Alencar, afirmou que haveria a confecção do fardamento e a licitação, para que a farda seja entregue. 

 

 

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar