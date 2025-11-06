Prefeitura de Fortaleza anuncia calçados para todos os estudantes da rede de ensino

A promessa é de que a entrega seja feita "ao longo de 2026"

Em postagem nas redes sociais, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou que todos os alunos da rede de ensino municipal deverão ter calçado fornecidos pela Prefeitura.

A promessa é de que a entrega seja feita "ao longo de 2026". "Para as crianças do 1º ao 9º ano, forneceremos tênis e para os anos iniciais, alpargatas", disse.