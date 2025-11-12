Natal: Concerto na Catedral de Fortaleza será 29 de novembro

Natal: 13ª edição do Concerto na Catedral de Fortaleza será 29 de novembroEspetáculo musical é aberto ao público, contando com orquestra e tenores, que interpretarão canções natalinas sob a regência do maestro Nadilson Martins Gama, a partir das 16h30min
Fiéis de Fortaleza têm um encontro especial marcado com a música e a espiritualidade na 13ª edição do Concerto de Natal, que será realizado no dia 29 de novembro, às 16h30min, na Catedral Metropolitana. O evento é gratuito e aberto ao público.
A data foi escolhida por anteceder o Primeiro Domingo do Advento, período que marca o início da preparação para o nascimento de Jesus no calendário litúrgico.
Com um repertório de canções natalinas, o concerto contará com a participação de uma orquestra de cordas — composta por violinos, violas e violoncelos — sob a regência do maestro Nadilson Martins Gama, além da apresentação de tenores convidados.
"Espetáculo musical que emociona fiéis e visitantes com momentos de fé, arte e celebração", definiu a coordenação do evento.
Serviço
Concerto de Natal da Catedral – 13ª Edição
- Entrada: gratuita;
- Quando: 29 de novembro (sábado);
- Horário: 16h30min;
- Onde: Catedral Metropolitana de Fortaleza (Praça da Sé, s/n, Centro) - Fortaleza (CE);
- Mais informações: [email protected].