Drone flagra descarte irregular de lixo no Barroso; multa pode chegar a R$ 32 mil

Caminhoneiro foi flagrado realizando descarte irregular de resíduos sólidos em um terreno no bairro Barroso, em Fortaleza, nesse sábado, 8 / Crédito: Reprodução/ Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis)

Um caminhoneiro foi flagrado realizando descarte irregular de resíduos sólidos em um terreno no bairro Barroso, em Fortaleza. Ato é infração grave, com multa que varia de R$ 202,50 a R$ 32.400, além da apreensão do veículo utilizado. Multa por descarte irregular de lixo aumenta em Fortaleza e pode chegar a R$ 48 mil; VEJA



Em entrevista ao programa O POVO da Tarde, da rádio O POVO CBN, o diretor do planejamento da Agefis, Márcio Bezerra, destacou que ainda é preciso expandir o serviço para mais pontos. "Nesses autos de infrações, a gente está falando do veículo automotor, porque o fiscal identifica a placa e ele vai receber essa infração, inclusive na sua residência. Para algumas situações, temos equipes de plantão", salientou. De acordo com o diretor, resíduos só podem ser descartados de forma regular através de empresas cadastradas.

Assista entrevista completa no O POVO da Tarde 11/11 Itens grandes podem ser coletados pelo Caminhão Limpezinha; saiba como solicitar Alternativa de coleta para itens grandes segue sendo o Caminhão Limpezinha. Serviço cumpre rotas agendadas pela própria população das 8 às 14 horas, de segunda-feira a sábado, percorrendo duas regionais por dia, cobrindo, dessa forma, as 12 áreas semanalmente.

