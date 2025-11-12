Drone flagra descarte irregular de lixo no Barroso; multa pode chegar a R$ 32 mil

Drone flagra descarte irregular de lixo no Barroso; multa pode chegar a R$ 32 milImagens flagraram caminhoneiro descartando resíduos sólidos em terreno de Fortaleza. Proprietário do veículo foi autuado. Multa pode chegar a mais de R$ 30 mil
Um caminhoneiro foi flagrado realizando descarte irregular de resíduos sólidos em um terreno no bairro Barroso, em Fortaleza. Ato é infração grave, com multa que varia de R$ 202,50 a R$ 32.400, além da apreensão do veículo utilizado.
As imagens foram registradas no sábado, 8, por um drone da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).
O proprietário do caminhão foi autuado com base no Código da Cidade (Lei Complementar nº 270/2019).
Segundo a Agefis, o monitoramento de pontos de descarte irregular é realizado de forma contínua por meio de sistema de vídeo, incluindo câmeras de segurança. Em 2025, a Agência já registrou 448 autos de infração lavrados.
Em entrevista ao programa O POVO da Tarde, da rádio O POVO CBN, o diretor do planejamento da Agefis, Márcio Bezerra, destacou que ainda é preciso expandir o serviço para mais pontos.
"Nesses autos de infrações, a gente está falando do veículo automotor, porque o fiscal identifica a placa e ele vai receber essa infração, inclusive na sua residência. Para algumas situações, temos equipes de plantão", salientou.
De acordo com o diretor, resíduos só podem ser descartados de forma regular através de empresas cadastradas.
Itens grandes podem ser coletados pelo Caminhão Limpezinha; saiba como solicitar
Alternativa de coleta para itens grandes segue sendo o Caminhão Limpezinha.
Serviço cumpre rotas agendadas pela própria população das 8 às 14 horas, de segunda-feira a sábado, percorrendo duas regionais por dia, cobrindo, dessa forma, as 12 áreas semanalmente.
Solicitações podem ser feitas pela população por meio da Central 156, diretamente nas Regionais ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Ecofor, no número 08002754400.
A divulgação das rotas fica disponível no portal de notícias e nas redes sociais da Prefeitura.
Além disso, 113 Ecopontos estão disponíveis em todas as Regionais para o descarte de materiais volumosos de maneira correta. Com isso, a população tem acesso a programas de bonificação em troca dos resíduos descartados.
Denúncias
Em caso de denúncia, fiscalização pode ser acionada por meio da Central 156 e do aplicativo Fiscalize Fortaleza (disponível para Android e iOS).