Reforma Praça do Ferreira: bloqueios mudam rotina de pedestres, motoristas e passageiros

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 10.11.2025:.Bloqueios de trânsito no entorno da Praça do Ferreira.

As ruas Major Facundo e Floriano Peixoto, no Centro de Fortaleza, seguem bloqueadas para dar continuidade às obras de requalificação da Praça do Ferreira. Interdição é informada por uma placa, blocos de concreto e pela atuação de agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). A rotina de quem anda, pega ônibus ou dirige pelo Centro mudou. Fim das obras na Praça, iniciadas em julho, está previsto para 26 de novembro e a interdição das vias, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza, era “necessária para a construção das passagens elevadas para pedestres, finalização da drenagem e reforma das ruas do entorno da equipamento”.



Conforme a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), as intervenções alcançaram 91% de conclusão. O vendedor Romário Rodrigues, 32, descreve como o congestionamento e a demora nas obras atrapalham o trânsito e a locomoção, afetando sua rotina. “A gente tem que se dobrar em 10. É complicado, não só aqui, mas muitas obras em Fortaleza estão atrapalhando o trânsito e demoram muito para serem feitas. Impacta no tempo", afirma.

Para Romário, o bloqueio complica também para os clientes que solicitam viagens por aplicativo, porque, devido à interdição, alguns motoristas não querem entrar na área e, muitas vezes, é necessário fazer retornos.

A vendedora Estefane Lopes, de 20 anos, afirma que o bloqueio dificulta o serviço dos aplicativos de transporte, pois muitos entregadores se recusam a entrar na área devido à barreira.

“Quem volta de Uber é muito prejudicado, porque eles não querem entrar, às vezes até cancela”, relata Estefane.



A vendedora observa que isso interfere no envio e recebimento de mercadorias para o comércio online da loja onde trabalha. Ela também menciona o acesso difícil no entorno da Praça. “O acesso é muito difícil, porque às vezes a gente gosta de vir pela (rua) Barão do Rio Branco e passar por ali e pelas calçadas, mas tem sido muito difícil o acesso a passagem”, completa .

O taxista Inácio Andrade, de 70 anos, trabalha na rua Major Facundo há 45 anos e conta que já presenciou três reformas na Praça do Ferreira. Ele destaca que o pior efeito é no trânsito. “É maior porque a rua Pinto Madeira também está em obra. A Santos Dumont também está interditada e tudo isso influi aqui no Centro”, diz Inácio.

Conforme a Seinf, as equipes atuam na execução do piso em pedra portuguesa, montagem de bancos, acabamento e finalização dos quiosques, além da implantação de faixas elevadas, palco e nova iluminação.



Entre as intervenções realizadas no entorno da Praça, a pintura da faixa podotátil na rua Liberato Barroso tem preocupado os comércio que tem suas bancas na via. A píntura começou ontem e os vendedores do local foram informados na manhã de hoje que deverão retirar suas vendas do caminho.

A comerciante Nara Tarcila Paulino, de 34 anos, enfatiza que a ação prejudicaria ela e outros trabalhadores, afetando seu meio de sustento. Ela espera que as autoridades optem por reposicionar a faixa.



O vendedor Carlos Sousa, de 42 anos, comenta que ele e seus colegas dependem desse trabalho para a sobrevivência diária e serão prejudicados se precisarem parar. Ele reclamou que as mudanças foram impostas sem diálogo ou consideração pelo seu impacto.

"A determinação é que a gente se esprema no local que a gente tem condições de trabalhar. Não teve conversa. Chegaram e disseram que ia ser assim e pronto. Só prejudica quem quer trabalhar e que precisamos trabalhar", diz.