Sindicato dos médicos denuncia suposto desmonte de hospital municipal no Conjunto Ceará

Os equipamentos e materiais do Hospital Nossa Senhora da Conceição, unidade de saúde da Prefeitura de Fortaleza no Conjunto Ceará, estariam sendo remanejados para o Hospital Distrital Gonzaga Mota, o Gonzaguinha do bairro Messejana. A denúncia é do Sindicato dos Médicos do Ceará (Simec), que no último dia 9 deste mês de setembro disse ter enviado ofício ao secretário municipal de saúde, Galeno Taumaturgo. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) negou desmonte e informou que a unidade "segue em com seu funcionamento todos os dias para os casos de urgência e emergência obstétrica".

Conforme o presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, Max Ventura, a situação da unidade de saúde chegou ao conhecimento do Sindicato por meio de relatos de profissionais que trabalham na instituição.