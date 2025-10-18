Após sete meses, reforma do Hospital Nossa Senhora da Conceição chega a 55%Local estava parcialmente fechado desde 2024, com quase 80% do hospital inoperante; reforma do Hospital Nossa Senhora da Conceição incluirá novos leitos
Fechado para reforma e ampliação desde março deste ano, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará, está com 55% da obra concluída. A informação é da Secretaria da Infraestrutura de Fortaleza (Seinf).
Segundo o órgão, a etapa atual da obra envolve instalação de gases medicinais, como tanques de oxigênio; além de reparos e melhorias estruturais como iluminação, alvenaria, reboco, pintura, forro e portas. O projeto inclui ainda troca de revestimentos, piso, cobertura, consertos elétricos e hidráulicos, e adequações de acessibilidade.
O custo da obra é de aproximadamente R$ 30 milhões. Em adição aos reparos, a reforma inclui o aumento no número de leitos, que passará de 60 para 144, além da recuperação de um centro cirúrgico e a construção de outros três.
Hospital Nossa Senhora da Conceição estava parcialmente fechado antes da reforma
A unidade de saúde foi parcialmente fechada em setembro de 2024, ainda na gestão de José Sarto (PDT). No mesmo mês, foi assinada a ordem de serviço para reforma do hospital, que permaneceu atendendo apenas na parte da maternidade. A obra tinha prazo de 24 meses.
Em março deste ano, já com Evandro Leitão (PT) na Prefeitura, as pacientes internadas, bem como os servidores e equipamentos restantes, foram transferidos para outros hospitais da Capital. Somente após isso a reforma foi iniciada.
Inicialmente, a promessa de Leitão era que a unidade seria entregue, em sua totalidade, até janeiro de 2026, com a maternidade voltando a funcionar já em outubro deste ano.
A Seinf foi questionada se, com a atualização do andamento da obra, estes prazos estão mantidos. A resposta foi a de que neste domingo, dia 19, haverá pronunciamento do prefeito sobre o assunto.