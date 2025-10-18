Após sete meses, reforma do Hospital Nossa Senhora da Conceição chega a 55%

FORTALEZA-CE, BRASIL, 30-09-2024: Prefeitura assina ordem de reforma Hospital Nossa Senhora da Conceição. Conjunto Ceará. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

Fechado para reforma e ampliação desde março deste ano, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará, está com 55% da obra concluída. A informação é da Secretaria da Infraestrutura de Fortaleza (Seinf). Segundo o órgão, a etapa atual da obra envolve instalação de gases medicinais, como tanques de oxigênio; além de reparos e melhorias estruturais como iluminação, alvenaria, reboco, pintura, forro e portas. O projeto inclui ainda troca de revestimentos, piso, cobertura, consertos elétricos e hidráulicos, e adequações de acessibilidade.