IJF tem 27 novos leitos para neurocirurgias e cirurgias gerais

IJF tem 27 novos leitos para neurocirurgias e cirurgias geraisPrefeitura entregou 27 novos leitos de enfermaria no IJF e anunciou a reforma de três hospitais municipais, além da entrega da reforma do Hospital Nossa Senhora da Conceição
A Prefeitura de Fortaleza realizou na manhã desta quarta-feira, 12, a entrega de 27 leitos de enfermaria no Instituto Dr. José Frota (IJF). A unidade é destinada ao atendimento a pacientes com traumatismo cranioencefálico conservador (TCE) e pacientes eletivos de cirurgia geral.
De acordo com o superintendente do IJF, João Gilberto Gomes Macedo, dos 27 leitos reestruturados, 12 serão destinados à neurocirurgia e ao tratamento conservador de pacientes com traumatismo cranioencefálico, para desafogar a Emergência. Outros 15 leitos serão destinados à cirurgia geral.
Uma cerimônia de entrega simbólica foi realizada na própria unidade 12. Participaram do evento o prefeito Evandro Leitão (PT), além da secretária Municipal de Saúde, Riane Azevedo, e a secretária de Saúde Estadual, Tânia Mara Coelho.
Os leitos requalificados integram a unidade 12 de Enfermagem, que faz parte do programa Saúde que Cuida, que integra o Plano Fortaleza Inclusiva.
Evandro anuncia reforma de três hospitais e entrega no Conjunto Ceará
No evento desta quarta-feira, Evandro também anunciou o início de obras de requalificação de outros três hospitais municipais: o Hospital Distrital Gonzaga Mota (Gonzaguinha) Barra do Ceará e Frotinhas da Parangaba e do Antônio Bezerra.
O prefeito também declarou que o Hospital Nossa Senhora da Conceição, localizado no bairro Conjunto Ceará e que estava em obras desde março deste ano, deve ser entregue requalificado no início de 2026.