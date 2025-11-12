IJF tem 27 novos leitos para neurocirurgias e cirurgias gerais

Fortaleza entrega 27 leitos de enfermaria no Instituto Dr. José Frota (IJF). A reestruturação faz parte do programa Saúde que Cuida / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A Prefeitura de Fortaleza realizou na manhã desta quarta-feira, 12, a entrega de 27 leitos de enfermaria no Instituto Dr. José Frota (IJF). A unidade é destinada ao atendimento a pacientes com traumatismo cranioencefálico conservador (TCE) e pacientes eletivos de cirurgia geral.


