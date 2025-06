Praia do Futuro: Congresso adia votação de veto de Lula a intervenções em barracas

Antes do recesso parlamentar deve ocorrer sessão deliberativa para votação de matérias pendentes, conforme presidente do Senado

Acordo de líderes de partidos do Congresso Nacional adiou a votação do veto parcial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o projeto de lei que reconhece as barracas da Praia do Futuro, em Fortaleza , como patrimônio cultural.

De acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (PSD-AP), há um esforço dos parlamentares em busca de entendimento sobre os vetos. Antes do recesso parlamentar, no entanto, deve ocorrer uma sessão deliberativa para votação de matérias pendentes.

"Fiz um compromisso com as lideranças na Câmara e no Senado para enxugarmos a pauta, buscando o entendimento com base em um acordo. Nada impede que a gente possa colocar aqueles [vetos] que não têm acordo para deliberação do Plenário. Se conseguirmos nos desobrigar da maioria por acordo, ficarão alguns poucos para levar a voto", disse Alcolumbre.

Lula sancionou reconhecimento da Praia do Futuro, mas vetou dispositivo

Em janeiro, Lula sancionou, com vetos, a lei 15.092, de 7 de janeiro de 2025, que reconhece as barracas da Praia do Futuro como Patrimônio Cultural Brasileiro.